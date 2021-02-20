Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşun sorularını cevapladı.
Terim'in maç sonu açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"İLK YARI NE DÜŞÜNDÜYSEK TUTTU"
"İlk yarı ne düşündüysek tuttu, kalemizde de fazla pozisyon vermedik. 1-2 tehlike buldu ama 2. yarı daha çok bıraktık onlara. İstem dışı oldu, çok tutamadık topu. Başka bir oyun şekli bizi sonuna kadar götürdü. Hem golü, hem de pozisyonları bulduk. Oyunun ilk yarıda kopması gerekirdi, koparamadık. Hakemlerle beraber, beraberce koparamadık oyunu."
"KENDİ KARAKTERİMİZİN DIŞINDA BİR OYUN OYNAMAK İSTEDİK"
"Kendi karakterimizin dışında bir oyun oynamak istedik. 2. yarıda da bazı şeylere mecbur kaldık ama ilk yarıda ikinci bölgeyi daraltıp, orada açık vermek istemedik. Kendimize göre bir stratejimiz vardı."
"BİR TUZAĞI DAHA BERTARAF ETMENİN MUTLULUĞU İÇERİSİNDEYİM"