Galatasaray, Alanyaspor'u tek golle geçti | Maç Özeti

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Galatasaray, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Hakem Zorbay Küçük'ün yönettiği mücadelede Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u Emre Kılınç'ın attığı golle 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Galatasaray bu sonuçla puanını 54'e çıkartarak zirvedeki yerini korudu. Aytemiz Alanyaspor ise 42 puanda kaldı.
GALİBİYET SERİSİNİ 7 MAÇA ÇIKARDI
Galatasaray, Süper Lig'de son 7 maçından galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 19. haftasında Beşiktaş'a mağlup olduktan sonra oynadığı 7 maçı kazandı.
Galatasaray, bu dönemde Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'u mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 16 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü.
ALANYASPOR KARŞISINDA BU SEZONKİ İLK GALİBİYET