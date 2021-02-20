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    • 20.02.2021 21:46
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    Galatasaray, Alanyaspor'u tek golle geçti | Maç Özeti

    'in 26. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda 'a konuk oldu. Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. İşte maçın detayları...

    Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Galatasaray, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Hakem Zorbay Küçük'ün yönettiği mücadelede Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u Emre Kılınç'ın attığı golle 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

    Galatasaray bu sonuçla puanını 54'e çıkartarak zirvedeki yerini korudu. Aytemiz Alanyaspor ise 42 puanda kaldı.



    GALİBİYET SERİSİNİ 7 MAÇA ÇIKARDI

    Galatasaray, Süper Lig'de son 7 maçından galibiyetle ayrıldı.

    Sarı-kırmızılı takım, ligin 19. haftasında Beşiktaş'a mağlup olduktan sonra oynadığı 7 maçı kazandı.

    Galatasaray, bu dönemde Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'u mağlup etti.



    Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 16 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü.

    ALANYASPOR KARŞISINDA BU SEZONKİ İLK GALİBİYET

        Galatasaray, bu sezon 3. kez karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk galibiyetini elde etti.

        Akdeniz ekibi, Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı 2-1 kazanmıştı.



        Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yine İstanbul'da karşı karşıya geldiği Galatasaray'ı 3-2'lik skorla mağlup ederek, elemişti.

        EMRE KILINÇ'TAN 4. GOL

        Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı Emre Kılınç, Süper Lig'de bu sezon 4. kez ağları havalandırdı.



        Emre Kılınç, sezonun ilk yarısındaki Gaziantep, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Göztepe müsabakalarında da birer kez topu filelere göndermişti.

        KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

        Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Babacar

        Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Luyindama, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa Mohamed



            ALANYA İLE 10. RANDEVU
            Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 9 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 2 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 1 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan'ın 23 golüne, Akdeniz ekibi 12 golle cevap verdi.
            İki takım arasında bu sezon oynanan maçlarda Alanyaspor, Galatasaray'ı Süper Lig'de 2-1 yenerken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3-2 mağlup ederek rakibini kupadan eledi.



            SÜPER LİG'DE 6 MAÇTIR KAZANIYOR
            Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray daha sonra oynadığı 6 mücadelenin hepsinden galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı mağlup etti. Aslan bu karşılaşmalarda 15 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

            ASLAN'IN DEPLASMAN KARNESİ
            Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 12 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 8 galibiyet, 4 mağlubiyet alırken, 20 gol atıp, kalesinde 12 gol gördü. Aslan ligde dış sahada son oynadığı 3 maçta (Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe) rakiplerini mağlup etti.



            MOSTAFA MOHAMED'DEN 4'TE 4
            Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, yeni takımı ile çıktığı 4 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. İlk maçına Medipol Başakşehir karşısında çıkan 23 yaşındaki futbolcu penaltıdan gol buldu. Fenerbahçe derbisinde takımına galibiyeti getiren tek golü kaydeden Mohamed, Alanyaspor ile oynanan kupa mücadelesinde de fileleri 1 kez havalandırdı. Mustafa Muhammed son olarak Süper Lig'deki Kasımpaşa maçında penaltıdan gol attı.



                LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
                Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 24 karşılaşmada kalesinde 19 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca ligde 11 maçta da kalesini gole kapadı.



                Galatasaray ayrıca attığı 49 golle, 53 gol kaydeden Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.



                BELHANDA VE LUYINDAMA KART SINIRINDA
                Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanada ile Christian Luyindama mücadelede sarı kart görmeleri halinde 27. haftadaki BB Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

                EKSİKLER
                Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Marcelo Saracchi, Emre Taşdemir ile korona virüs karantina sürecinden yeni çıkan Halil Dervişoğlu, Antalya'ya götürülmedi. 3 maçlık ceza alan Oğulcan Çağlayan da mücadelede yer alamayacak. Antalya kampı kadrosunda yer almasına rağmen henüz takımla çalışmalara başlamayan Sofiane Feghouli'nin ise oynaması beklenmiyor.

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