Galatasaray, Alanyaspor'u tek golle geçti | Maç Özeti





SÜPER LİG'DE 6 MAÇTIR KAZANIYOR

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray daha sonra oynadığı 6 mücadelenin hepsinden galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı mağlup etti. Aslan bu karşılaşmalarda 15 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

ASLAN'IN DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 12 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 8 galibiyet, 4 mağlubiyet alırken, 20 gol atıp, kalesinde 12 gol gördü. Aslan ligde dış sahada son oynadığı 3 maçta (Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe) rakiplerini mağlup etti.