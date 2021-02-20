Alanyaspor-Galatasaray deplasmanında! Fatih Terim'den Alanyaspor karşısında sürpriz 11
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 26. haftasında bugün deplasmanda Alanya temsilcisi ile karşılaşacak. Galatasaray'da Emre Taşdemir, Marcelo Saracchi, Halil Dervişoğlu, Oğulcan Çağlayan ve Sofiane Feghouli yarınki müsabakada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de çıktığı son 6 maçtan galibiyetle ayrıldı. İşte Alanyaspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında bugün deplasmanda Alanya temsilcisi ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 25 haftalık bölümde 24 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenildi yaşadı. Galatasaray, topladığı 51 puanla haftaya Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin önünde averajla lider girdi.
Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde iyi bir sezon geçiren turuncu-yeşilli takım ise 24 müsabakada 12 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgiyle 42 puan topladı. Alanya temsilcisi, 26. hafta öncesinde 5. sırada yer buldu.
BU SEZONKİ 3. MAÇ
İki takım, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birer kez karşılaşan iki ekipten gülen taraf Aytemiz Alanyaspor oldu. Akdeniz temsilcisi, Türk Telekom Stadı'nda oynanan ligin 5. hafta karşılaşmasını 2-1 kazandı. Turuncu-yeşilli ekip, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasını ise 3-2 alarak rakibini kupa dışına itti.
Aytemiz Alanyaspor, bu sezon resmi maçlarda Galatasaray'ı deplasmanda yenen tek takım oldu.