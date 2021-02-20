Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 20.02.2021 23:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.02.2021 23:45
    ABONE OL

    Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş ! Süper Lig’de kalan maçlar hangileri?

    Süper Lig’de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın ı futbol severler tarafından sorgulanıyor. Ligde şampiyonluk yarışı gün geçtikçe kızışıyor. Üç takımın da puan puana mücadelesi nefes keserken, futbol severler takımlarının ligde kalan maçlarını merak ediyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe hangileri?

    takvim.com.tr
    Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş kalan maçlar! Süper Lig’de kalan maçlar hangileri?

    Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş kalan maçlar hangileri? Ligde kalan maçlar futbol severler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı haftalar ilerledikçe nefes kesen bir hale geldi. Ligde üç takımın da şampiyonluk iddiası sürerken, puan puana mücadelede fikstür merak ediliyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş kalan maçlar hangileri?

    GALATASARAY FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ KALAN MAÇLAR HANGİLERİ?

    GALATASARAY

    27 BB Erzurumspor

    28 Ankaragücü (D)

    29 Sivasspor

    30 Kayserispor (D)

    31 Çaykur Rizespor

    32 Hatayspor (D)

    33 BAY

    34 Karagümrük

    35 Göztepe (D)

    36 Trabzonspor

    37 Antalyaspor(D)

    38 Konyaspor

    39 Gençlerbirliği (D)

    40 Beşiktaş

    41 Denizlispor (D)

    42 Yeni Malatyaspor

    FENERBAHÇE

    26 Göztepe

    27 Trabzonspor (D)

    28 Antalyaspor

    29 Konyaspor (D)

    30 Gençlerbirliği

    31 Beşiktaş (D)

    32 Denizlispor

    33 Yeni Malatyaspor (D)

    34 Gaziantep FK

    35 Başakşehir (D)

    36 BAY

    37 Kasımpaşa

    38 Alanyaspor (D)

    39 BB Erzurumspo

    40 Ankaragücü (D)

    41 Sivassopr

    42 Kayserispor (D)

        BEŞİKTAŞ

        25

        26 BAY

        27 Denizlispor

        28 Yeni Malatyaspor (D)

        29 Gaziantep FK

        30 Başakşehir (D)

        31 Fenerbahçe

        32 Kasımpaşa (D)

        33 Alanyaspor

        34 BB Erzurumspor (D)

        35 Ankaragücü

        36 Sivasspor (D)

        37 Kayserispor

        38 Çaykur Rizespor (D)

        39 Hatayspor

        40 Galatasaray (D)

        41 Fatih Karagümrük

        42 Göztepe (D)
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş kalan maçlar! Süper Lig’de kalan maçlar hangileri?