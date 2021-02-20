

ARJANTİN FORMASINI 104 KEZ TERLETTİ

Di Maria'nın sezon sonunda büyük ihtimalle PSG'den ayrılacağı ve kendisine en iyi teklifi yapacak kulübe gideceği belirtiliyor. Bu sezon PSG formasıyla 25 maçta 5 gol ve 12 asistlik performans sergileyen Tangocu, Arjantin formasını da tam 104 kez terletti.

Transfermarkt verilerine göre Angel Di Maria'nın piyasa değeri tam 28 milyon Euro.