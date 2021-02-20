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    • 20.02.2021 14:10
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    basınından bomba iddia: Fenerbahçe için devrede

    transferiyle tüm dünyada ses getiren Fenerbahçe’nin ismi bir büyük yıldızla daha anılıyor. Sezon sonunda ile sözleşmesi sona erecek olan ’yla ilgilenen kulüpleri yazan basını, Fenerbahçe’nin de transfer için devrede olduğunu öne sürdü.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Fransız basınından müthiş iddia

    Sezon sonunda PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Angel Di Maria'yla ilgilenen kulüpleri yazan Fransız basını, Fenerbahçe'nin de transfer için devrede olduğunu öne sürdü.



    KANARYA'NIN MESUT ÖZİL AVANTAJI
    33 yaşındaki Di Maria'nın menajeriyle şu ana kadar 7-8 kulübün temasa geçtiğini yazan Fransızlar basınına göre Fenerbahçe de bu kulüplerden birisi.

    Haberde, Arjantinli futbolcunun Real Madrid'den eski takım arkadaşı olan Mesut Özil'in de Sarı-Lacivertli formayı giymesinin transferde avantaj olabileceği belirtildi.



        PSG İLE GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ALINAMADI
        Dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Di Maria 2015 yılında 63 milyon Euro karşılığında Manchester United'tan PSG'ye transfer olmuştu. Fransızlara göre tecrübeli yıldızla PSG arasında yapılan yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamadı.


        ARJANTİN FORMASINI 104 KEZ TERLETTİ
        Di Maria'nın sezon sonunda büyük ihtimalle PSG'den ayrılacağı ve kendisine en iyi teklifi yapacak kulübe gideceği belirtiliyor. Bu sezon PSG formasıyla 25 maçta 5 gol ve 12 asistlik performans sergileyen Tangocu, Arjantin formasını da tam 104 kez terletti.

        Transfermarkt verilerine göre Angel Di Maria'nın piyasa değeri tam 28 milyon Euro.

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