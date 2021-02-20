Sezon sonunda PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Angel Di Maria'yla ilgilenen kulüpleri yazan Fransız basını, Fenerbahçe'nin de transfer için devrede olduğunu öne sürdü.
KANARYA'NIN MESUT ÖZİL AVANTAJI
33 yaşındaki Di Maria'nın menajeriyle şu ana kadar 7-8 kulübün temasa geçtiğini yazan Fransızlar basınına göre Fenerbahçe de bu kulüplerden birisi.
Haberde, Arjantinli futbolcunun Real Madrid'den eski takım arkadaşı olan Mesut Özil'in de Sarı-Lacivertli formayı giymesinin transferde avantaj olabileceği belirtildi.