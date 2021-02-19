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    • 19.02.2021 14:57
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    Fenerbahçe’den transferde sürpriz Muriç atağı!

    Hem sezon öncesinde hem de ara transferde en hızlı takım olan Fenerbahçe’de çalışmalar ara vermeden sürüyor. 'nın sezon başında 18.5 milyon Euro karşılığında ’ya sattığı ’le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sürpriz görüşmenin detaylarını TAKVİM açıklıyor.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Fenerbahçe’den sürpriz atak

    Hem sezon öncesinde hem de ara transferde en hızlı takım olan Fenerbahçe'de çalışmalar ara vermeden sürüyor… Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun önceki gün gerçekleştirdiği sürpriz görüşmenin detaylarını TAKVİM açıklıyor.

    BEKLENENİ VEREMEDİ
    Sarı-Lacivertliler sezon başında 18.5 milyon Euro karşılığında Vedat Muriç'i Lazio'ya satmıştı. Kosovalı yıldız hem sakatlıklar hem de uyum sıkıntısı nedeniyle şu ana kadar İtalyan kulübünde bekleneni veremedi.




    BELÖZOĞLU YILDIZ FUTBOLCUYLA GÖRÜŞTÜ
    Çizme basını geçtiğimiz günlerde, Lazio'nun sezon sonunda Vedat Muriç'le yollarını ayırabileceğini yazmıştı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun bu haberler üzerine yıldız futbolcuyu arayıp görüştüğü belirlendi.


        KAPIMIZ SONUNA KADAR AÇIK
        Belözoğlu'nun hem Vedat'ın takımdaki son durumunu sorduğu hem de "Lazio'dan ayrılırsan kapımız sana sonuna kadar açık" ifadesini kullandığı ifade edildi.


        YENİDEN KADROSUNA KATACAK
        Lazio eğer sezon sonunda Vedat Muriç'i kiralama kararı alırsa Fenerbahçe hemen devreye girecek ve yıldız futbolcuyu yeniden kadrosuna katacak. Vedat'ın ilk tercihinin İtalyan kulübünde kalmak olduğu ancak ayrılık durumunda yeniden Sarı-Lacivertli formayı giymek istediği öğrenildi.

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