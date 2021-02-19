Fenerbahçe’den transferde sürpriz Muriç atağı!

Hem sezon öncesinde hem de ara transferde en hızlı takım olan Fenerbahçe'de çalışmalar ara vermeden sürüyor… Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun önceki gün gerçekleştirdiği sürpriz görüşmenin detaylarını TAKVİM açıklıyor.
BEKLENENİ VEREMEDİ
Sarı-Lacivertliler sezon başında 18.5 milyon Euro karşılığında Vedat Muriç'i Lazio'ya satmıştı. Kosovalı yıldız hem sakatlıklar hem de uyum sıkıntısı nedeniyle şu ana kadar İtalyan kulübünde bekleneni veremedi.
BELÖZOĞLU YILDIZ FUTBOLCUYLA GÖRÜŞTÜ
Çizme basını geçtiğimiz günlerde, Lazio'nun sezon sonunda Vedat Muriç'le yollarını ayırabileceğini yazmıştı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun bu haberler üzerine yıldız futbolcuyu arayıp görüştüğü belirlendi.