Fenerbahçe’den transferde sürpriz Muriç atağı!

BEKLENENİ VEREMEDİ

Sarı-Lacivertliler sezon başında 18.5 milyon Euro karşılığında Vedat Muriç'i Lazio'ya satmıştı. Kosovalı yıldız hem sakatlıklar hem de uyum sıkıntısı nedeniyle şu ana kadar İtalyan kulübünde bekleneni veremedi.