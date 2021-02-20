İkinci sete daha öz güvenli başlayan Osaka, Brady'nin zihinsel direncinin zayıflamasının da etkisiyle 9,5 dakika içinde 4-0 üstünlük kurdu. Kaybedecek bir şeyi kalmayan Brady, ilk servislerinde ve puanlar sırasında daha agresif vuruşlar denedi. ABD'li raket, bu riskli oyununun karşılığında durumu 4-2 yaptı.

Puan kazandıran vuruşlardaki üstünlüğünü sürdüren ve daha az hata yapan Osaka, servis kırma avantajını koruyarak seti 6-3, 1 saat 17 dakika süren karşılaşmayı da 2-0 kazandı.