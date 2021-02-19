Başakşehir karşısında kalede devleşen Kağan Moradoğlu hem Süper Lig’in hem de Trabzonspor’un tarihine geçti!

1 GÜN FARKLA ARDA AKBULUT'UN ÖNÜNDE



Kağan Moradoğlu bir gün farkla bordo-mavili takımın kalesini koruyan en genç isim oldu.

20 yaşındaki takım arkadaşı Arda Akbulut 1 Ocak 2001'de dünyaya gelirken, Kaan ise 10 Ocak 2003'de dünyaya geldi. Arda Akbulut, Süper Lig'de Trabzonspor'un kalesini ilk olarak 10 Şubat 2019'da deplasmanda oynanan Galatasaray maçında korumuştu. Tarih iki yıllık bir aradan sonra tekrar tekerrür etti. Arda Akbulut, ligde 18 yıl 1 ay 11 gün ile bordo-mavili takımın kalesini koruyan en genç eldiven olurken, bu unvanını 18 yıl 1 ay 10 gün ile Kağan Moradaoğlu'na kaptırdı.