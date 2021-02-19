Başakşehir karşısında kalede devleşen Kağan Moradoğlu hem Süper Lig’in hem de Trabzonspor’un tarihine geçti!
Trabzonspor'da Başakşehir karşısında kaleciler Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un yokluğunda kaleyi genç isim Kaan Moradoğlu korudu. Harika bir performans sergileyen Moradoğlu Başakşehir'in ataklarına geçit vermedi. 18 yaşındaki Kağan bu sezon hem Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla maça çıkan en genç oyuncu, hem de ligde forma giyen en genç kaleci oldu.
1 GÜN FARKLA ARDA AKBULUT'UN ÖNÜNDE
Kağan Moradoğlu bir gün farkla bordo-mavili takımın kalesini koruyan en genç isim oldu.
20 yaşındaki takım arkadaşı Arda Akbulut 1 Ocak 2001'de dünyaya gelirken, Kaan ise 10 Ocak 2003'de dünyaya geldi. Arda Akbulut, Süper Lig'de Trabzonspor'un kalesini ilk olarak 10 Şubat 2019'da deplasmanda oynanan Galatasaray maçında korumuştu. Tarih iki yıllık bir aradan sonra tekrar tekerrür etti. Arda Akbulut, ligde 18 yıl 1 ay 11 gün ile bordo-mavili takımın kalesini koruyan en genç eldiven olurken, bu unvanını 18 yıl 1 ay 10 gün ile Kağan Moradaoğlu'na kaptırdı.
KAĞAN MORADOĞLU KİMDİR?
Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu 10.01.2003 tarihinde Trabzon'da doğdu.
Trabzonspor'un altyapısında futbola başlayan Kağan Moradaoğlu, takımının U16 ve U17 kategorilerinde formasını giydi. Performansı ile dikkat çeken genç kaleci U14 ve U17 Milli Takım kadrolarına çağırıldı. U17 Milli Takımı ile 2 maça çıkan oyuncu 4 Şubat 2019 tarihinde takımı Trabzonspor ile profesyonel sözleşme imzaladı. Kağan Moradaoğlu'nun sözleşmesi 31 Mayıs 2021'de sona erecek.
193 cm boyundaki genç eldiven lise son sınıfa gidiyor.