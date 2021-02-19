Başakşehir - Trabzonspor CANLI ANLATIM İZLE | Trabzonspor maçı canlı anlatım

Trabzonspor, Süper Lig'in 26. hafta maçında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor.
Bordo-mavili takımda kaleciler Uğurcan Çakır ve Erce Kardeşler koronavirüs salgını nedeniyle kadroya alınmazken Trabzonspor kalesini 2003 doğumlu Kağan Moradaoğlu koruyacak.
Başakşehir: Mert, Rafael, Leo Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mehmet Topal, Deniz Türüç, Berkay, Junior Fernandes, Crivelli
Trabzonspor: Kağan, Kamil Ahmet, Edgar, Hugo, Faruk Can, Flavio, Berat, Yunus Mallı, Bakasetas, Ekuban, Djaniny