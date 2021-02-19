Başakşehir - Trabzonspor CANLI ANLATIM İZLE | Trabzonspor maçı canlı anlatım









FIRTINA'NIN BAŞAKŞEHİR MAÇI KADROSU

Bordo-mavili ekibin kadrosunda Kağan, Hakan, Adem, Hugo, Edgar, Atakan, Ahmetcan, Hüseyin, Kamil Ahmet, F. Can, Hakan, Süleyman, Berat, Flavio, Yunus, Bakasetas, Yusuf, Safa, Ekuban, Djaniny ve Afobe yer aldı.



11 EKSİK VAR

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür yaşadığı sakatlık nedeniyle kapatmıştı. Trondsen ve Parmak da yine sakatlık nedeniyle kadroda yer almayan isimlerin arasında. Nwakaeme ise geçen hafta oynanan Gaziantep FK maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördüğü için görev alamayacak.

Trabzonspor'un eksiklerini Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Erce Kardeşler, Marlon, Serkan Asan, Hosseini, Baker, Nwakaeme, Trondsen, Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak oluşturdu.