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    • 19.02.2021 18:57
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    Başakşehir - Trabzonspor CANLI ANLATIM İZLE | Trabzonspor maçı canlı anlatım

    'in 26. haftasında Trabzonspor deplasmanda ile karşı karşıya geliyor. İki takımda da hedef mutlak galibiyet. Medipol Başakşehir - Trabzonspor Süper Lig maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

    ASpor CANLI YAYIN

    Trabzonspor, Süper Lig'in 26. hafta maçında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor.

    Bordo-mavili takımda kaleciler Uğurcan Çakır ve Erce Kardeşler koronavirüs salgını nedeniyle kadroya alınmazken Trabzonspor kalesini 2003 doğumlu Kağan Moradaoğlu koruyacak.




    Başakşehir: Mert, Rafael, Leo Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mehmet Topal, Deniz Türüç, Berkay, Junior Fernandes, Crivelli

    Trabzonspor: Kağan, Kamil Ahmet, Edgar, Hugo, Faruk Can, Flavio, Berat, Yunus Mallı, Bakasetas, Ekuban, Djaniny



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        FIRTINA'NIN BAŞAKŞEHİR MAÇI KADROSU
        Bordo-mavili ekibin kadrosunda Kağan, Hakan, Adem, Hugo, Edgar, Atakan, Ahmetcan, Hüseyin, Kamil Ahmet, F. Can, Hakan, Süleyman, Berat, Flavio, Yunus, Bakasetas, Yusuf, Safa, Ekuban, Djaniny ve Afobe yer aldı.

        11 EKSİK VAR
        Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür yaşadığı sakatlık nedeniyle kapatmıştı. Trondsen ve Parmak da yine sakatlık nedeniyle kadroda yer almayan isimlerin arasında. Nwakaeme ise geçen hafta oynanan Gaziantep FK maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördüğü için görev alamayacak.

        Trabzonspor'un eksiklerini Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Erce Kardeşler, Marlon, Serkan Asan, Hosseini, Baker, Nwakaeme, Trondsen, Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak oluşturdu.
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