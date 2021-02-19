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    • 19.02.2021 23:37
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    'dan üst üste 10. galibiyet! (Fenerbahçe Beko 89-84 ÖZET İZLE)

    , (THY) EuroLeague'in 25. haftasında 'i 89-84 mağlup etti. Sarı lacivertliler üst üste 10'uncu, toplamda 15'inci galibiyetini elde etti. İşte Fenerbahçe Beko - maçının özeti ve tüm detayları...

    Fenerbahçe Beko'dan üst üste 10. galibiyet

    Türk Hava Yolları (THY) EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 25. haftada konuk ettiği Alba Berlin'i 89-84'lük skorla devirerek çıkışını sürdürdü.

    Üst üste 10'uncu galibiyetini alan sarı-lacivertliler, toplamda 15. kez kazanarak play-off potasında büyük avantaj yakaladı.




    Dengeli başlayan maçın ilk çeyreğini 24-22 önde kapatan Kanarya, soyunma odasına da 45-42 üstün girdi.



    Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, final periyoduna girerken farkı 7'ye çıkardı: 67-60. Son periyotta rakibinin geri dönüş hamlesine yıldızlarıyla yanıt veren Kanarya, mücadeleden 89-84 galip ayrılıp sürprize izin vermedi.



        NANDO DE COLO'DAN 26 SAYI!
        Fenerbahçe Beko'da son haftaların formda ismi Nando De Colo, Alba Berlin karşısında 26 sayıyla oynayıp maçın kahramanı oldu. Fransız guard ayrıca 5 asistle de skora katkı verdi. Kanarya'da Pierre de 17 sasıyla De Colo'ya yardımcı oldu.
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