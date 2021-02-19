



NANDO DE COLO'DAN 26 SAYI!

Fenerbahçe Beko'da son haftaların formda ismi Nando De Colo, Alba Berlin karşısında 26 sayıyla oynayıp maçın kahramanı oldu. Fransız guard ayrıca 5 asistle de skora katkı verdi. Kanarya'da Pierre de 17 sasıyla De Colo'ya yardımcı oldu.