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    • 19.02.2021 13:34
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    Statlarda görev yapacak muhabir ve foto muhabiri sayısında değişiklik

    Koronavirüs nedeniyle bir süredir statlarda görev yapacak muhabir ve foto muhabiri sayısı kısıtlanmıştı. 'den yapılan yeni açıklamaya göre tatlarda basın tribününe giriş sayısı 40, foto muhabiri sayısı ise 25 oldu.

    Statlarda görev yapacak gazeteci sayısında değişiklik

    Türkiye Futbol Federasyonu tarafından statlarda görev yapacak muhabir ve foto muhabiri sayısı artırıldı. Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatı doğrultusunda, koronavirüs salgını sürecinde kısıtlamaya gidilen statlarda görev yapan basın mensubu sayısında artış yapıldı. Yeni düzenlemeye göre; statlarda basın tribününe giriş sayısı 40, foto muhabiri sayısı ise 25 oldu. Değişiklik Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatnamesinde yayımlandı.

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    Haberler Spor Statlarda görev yapacak muhabir ve foto muhabiri sayısında değişiklik