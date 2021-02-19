Statlarda görev yapacak muhabir ve foto muhabiri sayısında değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından statlarda görev yapacak muhabir ve foto muhabiri sayısı artırıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatı doğrultusunda, koronavirüs salgını sürecinde kısıtlamaya gidilen statlarda görev yapan basın mensubu sayısında artış yapıldı. Yeni düzenlemeye göre; statlarda basın tribününe giriş sayısı 40, foto muhabiri sayısı ise 25 oldu. Değişiklik Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatnamesinde yayımlandı.