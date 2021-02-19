Galatasaray hem sezon başında hem de devre arasında Kaan Ayhan'ın transferi için yoğun çaba harcadı ancak başarılı olamadı. Sarı-Kırmızılılar son olarak ara transfer döneminde görüştüğü milli futbolcu ile her konuda anlaşmasına rağmen Sassuolo kulübü transfere izin vermedi.
Cimbom tüm bu yaşananlara rağmen Kaan Ayhan'dan vazgeçmedi. Teknik direktör Fatih Terim'in Milli Takım'dan öğrencisi olan ve mutlaka kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcu için yeni sezon öncesi bir daha hamle yapılacak.
Sezon başında transfer olduğu Sassuolo'da mutsuz olan Kaan Ayhan son 4 maçta sadece 2 dakika süre alabildi.