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    • 19.02.2021 16:11
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    ısrarla istemişti! Haziranda 'a geliyor

    Sezon başında ve devre arası transfer döneminde adı sürekli olarak 'la anılan ancak FFP limitleri nedeniyle transferi gerçekleşmeyen 'ın haziran ayında sarı-kırmızılı formayı giyebileceği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Fatih Terim ısrarla istemişti! Haziranda geliyor

    Galatasaray hem sezon başında hem de devre arasında Kaan Ayhan'ın transferi için yoğun çaba harcadı ancak başarılı olamadı. Sarı-Kırmızılılar son olarak ara transfer döneminde görüştüğü milli futbolcu ile her konuda anlaşmasına rağmen Sassuolo kulübü transfere izin vermedi.

    Cimbom tüm bu yaşananlara rağmen Kaan Ayhan'dan vazgeçmedi. Teknik direktör Fatih Terim'in Milli Takım'dan öğrencisi olan ve mutlaka kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcu için yeni sezon öncesi bir daha hamle yapılacak.

    Sezon başında transfer olduğu Sassuolo'da mutsuz olan Kaan Ayhan son 4 maçta sadece 2 dakika süre alabildi.



        Galatasaray sezon biter bitmez hemen İtalyan kulübüyle temasa geçecek. "Sattığın kadar al" kısıtlaması biteceği için transferde eli daha güçlü olacak olan Sarı-Kırmızılılar, Kaan Ayhan'ı kiralık ya da bonservisiyle kadrosuna katacak.



        Fatih Terim stoperde, sağ bekte ve ön liberoda kullanabileceği için Kaan'ın transferini çok fazla istiyor. 26 yaşındaki futbolcu Terim döneminde milli formayı giymeye başladı.
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        Haberler Spor Fatih Terim ısrarla istemişti! Haziranda Galatasaray'a geliyor