Galatasaray hem sezon başında hem de devre arasında Kaan Ayhan'ın transferi için yoğun çaba harcadı ancak başarılı olamadı. Sarı-Kırmızılılar son olarak ara transfer döneminde görüştüğü milli futbolcu ile her konuda anlaşmasına rağmen Sassuolo kulübü transfere izin vermedi.