Tuzlaspor PFDK’lık oldu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

TERİM 11'İ YİNE DEĞİŞTİRİYOR

Kasımpaşa maçında saha şartlarını da hesap ederek çok farklı bir 11 tercih eden Fatih Terim, Alanyaspor deplasmanında takımı yeniden değiştirecek. Tecrübeli hocanın Donk, Yedlin, Taylan, Belhanda, Arda ve Onyekuru'yu yeniden 11'e alması bekleniyor. Terim'in Kasımpaşa maçının yıldızlarından Etebo ve Kerem'in yanı sıra Ömer, Gedson, Babel ve Luyindama'yı ise kulübeye çekeceği öğrenildi.