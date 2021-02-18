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    • Spor
    • 18.02.2021 Gazete
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    Tuzlaspor PFDK’lık oldu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ile oynadıkları maçın hakemi Yasin Kol’u bahis şikesi yapmakla suçlayan 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, PFDK’ya sevk edildi. Kulüp Başkanı Recep Doğrul da PFDK’lık oldu.

    Tuzlaspor PFDK’lık oldu

    Bursaspor ile oynadıkları maçın hakemi Yasin Kol'u bahis şikesi yapmakla suçlayan 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, PFDK'ya sevk edildi. Kulüp Başkanı Recep Doğrul da PFDK'lık oldu.

    VAKIFBANK SET VERMEDİ
    MISLI.COM Sultanlar Ligi'nde 26. hafta erteleme maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i deplasmanda 3-0 yendi. Karşılaşmanın setleri 19-25, 22-25, 17-25 şekilnde sona erdi

    TSİTSİPAS NADAL'I ELEDİ
    Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Rafael Nadal'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen Stefanos Tsitsipas, yarı finale yükseldi. Tsitsipas, yarı finalde Daniil Medvedev ile karşılaşacak.

        İNGİLTERE OZAN'I KONUŞUYOR
        İngiltere'de Ozan Kabak fırtınası esiyor… Liverpool'un önceki gün Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Leipzig'i 2-0 yendiği mücadeleye ilk 11'de başlayan 20 yaşındaki stoperi, İngiliz ekibinin taraftarları 'maçın adamı' seçti. İngiliz basınında manşetlere çıkan Ozan Kabak'ı, teknik direktörü Jürgen Kloop da "Performansından çok memnunum" ifadeleriyle övdü.

        CENK TOSUN'A DURMAK YOK
        Süper         Lig'e iki golle dönen Cenk Tosun adeta hırs küpü… Yıldız futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından takıma verilen 3 günlük izne rağmen Ümraniye'de bireysel idmanlar yapıyor.

        BAŞKENTTE SAKATLANAN GHEZZAL EN AZ İKİ HAFTA YOK!
        Ligde         bu haftayı BAY geçecek olan Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi… Mükemmel bir gole imza attığı G.Birliği maçında sakatlanan Cezayirli yıldız en az iki hafta forma giyemeyecek. Açıklamada, "Ghezzal'ın sol kalça ön adalesinde gerilme ve kanama (evre 2 strain) tespit edilmiştir. Tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

            İRFAN CAN KAHVECİ DERBİDE SAHADA
            Fenerbahçe            'de sezonun flaş transferi İrfan Can'nın Göztepe maçına yetiştirilmesi bekleniyordu. Ancak Göztepe maçında da kadroda olmayacak. İrfan Can Trabzon'a karşı kadroda olacak.

            ATTILA SZALAI EROL BULUT'UN 1 NUMARASI!
            Fenerbahçe'ye             geldiği günden itibaren gösterdiği performansla dikkat çeken Macar stoper Szalai, Erol Bulut'un en güvendiği isimlerin başında geliyor. Bulut onun idman performansından da çok memnun.

            MESUT ÖZİL'DEN DÜNYA REKORU
            Mesut Özil, futbol dünyasının yanı sıra dijital ortamda da ilkler ve rekorlarla adından söz ettiriyor. Yıldız oyuncu, çevrimiçi satın alınabilecek dijital ürünlerle kendi 3D Genie'sine sahip ilk sporcu olmuştu ki sahip olduğu avatarın koleksiyonu rekor bir satışla açılış yaptı. Mesut Özil'in Genie'si ilk 10 dakikada 500 bin Dolar'lık ürün satışı sağladı.

                GÖZTEPE HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
                Fenerbahçe Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlerden kaçmadı.

                LUİZ GUSTAVO GERİ DÖNMEK İÇİN SABIRSIZLANIYOR
                Luiz Gustavo takıma dönmek için sabırsızlanıyor. Ancak Erol Bulut onun tam iyileşmeden dönmesini istemiyor.

                BAŞAKŞEHİR-TRABZON HALİL UMUT MELER'İN
                Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Yarın oynanacak Başakşehir- Trabzonspor maçında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Saat 19.00'da başlayacak maçta Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

                    TRABZON'A 7. COVİD ŞOKU!
                    6 oyuncusu Covid-19'a yakalanan Trabzonspor'a bir futbolcusundan daha kötü haber geldi. Dün yapılan testler neticesinde bir futbolcunun daha Covid- 19 testi pozitif çıktı. Böylelikle Başakşehir maçı öncesi vaka sayısı 7 oldu.

                    TERİM 11'İ YİNE DEĞİŞTİRİYOR
                    Kasımpaşa maçında saha şartlarını da hesap ederek çok farklı bir 11 tercih eden Fatih Terim, Alanyaspor deplasmanında takımı yeniden değiştirecek. Tecrübeli hocanın Donk, Yedlin, Taylan, Belhanda, Arda ve Onyekuru'yu yeniden 11'e alması bekleniyor. Terim'in Kasımpaşa maçının yıldızlarından Etebo ve Kerem'in yanı sıra Ömer, Gedson, Babel ve Luyindama'yı ise kulübeye çekeceği öğrenildi.

                    CİMBOM'A FEGHOULI MÜJDESİ
                    Cimbom dün Alanyaspor maçı için Antalya'ya gitti. 3 gün burada kamp yapacak olan Sarı-Kırmızılılar'da sakatlığı geçen Sofiane Feghouli'nin kadroya alınması yüzleri güldürdü. Cezayirli yıldızın yanı sıra Falcao da uzun bir aradan sonra kafilede yer aldı. Cezası devam etmesine rağmen Oğulcan da Antalya'ya götürüldü.

                        SOL BEKTE SIKINTI VAR
                        Sakatlığı süren Emre Taşdemir ve Saracchi, Alanya'da forma giyemeyecek. Sol bekte sıkıntı yaşayan Terim'in Linnes'i oynatması bekleniyor.

                        1 NİSAN'DAN ÖNCE SEYİRCİLİ OYNAMAK MÜMKÜN DEĞİL
                        TFF Başkanı Nihat Özdemir, beIN Sports'a konuştu. Gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulunan Özdemir, Türkiye'de maçların 1 Nisan'a kadar seyircili oynanmasının söz konusu olmadığını söyledi. 1 Nisan'dan sonrası için ise pandeminin seyrine göre Sağlık Bakanlığı ile görüşerek karar alacaklarını ifade etti.

                        POTADAKİ DERBİDE KAZANAN GALATASARAY
                        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. Haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş HDI Sigorta'yı 83-65 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar maçta ilk devreyi 37-29 önde kapatırken, karşılaşmayı da 18 sayı farkla galip bitirdi. Diğer sonuçlar: Ormanspor- Kayseri Basketbol: 87-63, Adana Basketbol-BOTAŞ: 57-85, Fenerbahçe- Elazığ İl Özel İdare: 72-48.

                            ANADOLU EFES SAHASINDA OLYMPİAKOS KARŞISINDA
                            THY Euroleague'de heyecan 25. hafta maçlarıyla devam edecek. Ligde 13 galibiyetle 8. sırada yer alan temsilcimiz Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u bugün saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak. Fenerbahçe Beko ise yarın Alman ekibi ALBA Berlin'i konuk edecek. Bu karşılaşma ise 20.45'te başlayacak.

                            ALANYA ÇOK TERS GELİYOR
                            Galatasaray cumartesi günü konuk olacağı Alanyaspor'a karşı son zamanlarda çok zorlanıyor. Güçlü rakibiyle oynadığı son 3 resmi karşılaşmayı da kaybeden Sarı- Kırmızılılar, deplasmanda ise son 3 maçta 8 puan kaybederek oldukça kötü bir grafik çizdi.

                            ALBAYRAK COVİD-19 AŞISI OLDU
                            İkinci başkan Abdurrahim Albayrak dün bir paylaşım yaptığı ve Covid- 19 aşısı olduğunu duyurdu. Albayrak, "Her ne kadar 65 yaş üstü hissetmesem de takvime göre aşı sıram geldi ve aşımı oldum. Eski günlere bir an evvel dönmek dileğiyle" dedi.
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