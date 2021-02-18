Tuzlaspor PFDK’lık oldu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Bursaspor ile oynadıkları maçın hakemi Yasin Kol'u bahis şikesi yapmakla suçlayan 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, PFDK'ya sevk edildi. Kulüp Başkanı Recep Doğrul da PFDK'lık oldu.
VAKIFBANK SET VERMEDİ
MISLI.COM Sultanlar Ligi'nde 26. hafta erteleme maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i deplasmanda 3-0 yendi. Karşılaşmanın setleri 19-25, 22-25, 17-25 şekilnde sona erdi
TSİTSİPAS NADAL'I ELEDİ
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Rafael Nadal'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen Stefanos Tsitsipas, yarı finale yükseldi. Tsitsipas, yarı finalde Daniil Medvedev ile karşılaşacak.