



İkinci yarıda iki takım da gol bulmaya çalışsa da bu isteğinde başarılı olan taraf Sevilla oldu ve 84'de De Jong'un golüyle İspanyollar skoru 3-2 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Dortmund deplasmanda 3-2'lik galibiyeti elde etti.