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    • 18.02.2021 01:26
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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia , deplasmanında 3 golle kazandı (MAÇ SONU ÖZET)

    , 'da Borussia 'u konuk etti. temsilcisi, mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve 2. maç öncesi avantajı kaptı. Sevilla'nın golleri 7' , 84' Luuk 'dan geldi. 'un golleri 19' Dahoud, 27' 43' Haaland'dan geldi.

    Dortmund, Sevilla'yı 3 golle geçti

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla ile Dortmund karşı karşıya geldi.



    Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Dortmund 3-2 kazanarak çeyrek finale yükselmek için avantajlı skor elde etti.



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        Karşılaşmanın 7. dakikasında Suso ile öne geçen Sevilla'ya Dortmund'un cevabı arka arkaya oldu. 19. dakikada Mahmoud Dahoud'un golüyle eşitliği yakalayan Alman ekibi, 27 ve 43. dakikalarda Haaland'ın golleriyle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.



        İkinci yarıda iki takım da gol bulmaya çalışsa da bu isteğinde başarılı olan taraf Sevilla oldu ve 84'de De Jong'un golüyle İspanyollar skoru 3-2 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Dortmund deplasmanda 3-2'lik galibiyeti elde etti.



        RÖVANŞ 9 MART!
        Karşılaşmanın rövanşı 9 Mart'ta Dortmund'un sahasında oynanacak.
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        Haberler Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund, Sevilla deplasmanında 3 golle kazandı (MAÇ SONU ÖZET)