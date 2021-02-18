Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve Sarı-Kırmızılı ekibin henüz yeni kontrat için masaya oturmadığı Norveçli Martin Linnes için tanıdık bir kulüp kolları sıvadı.
2015 yılından bu yana Galatasaray forması giyen ve Sarı-Kırmızılı kulüple kontratı önümüzdeki haziran ayında sona erecek olan Martin Linnes şimdiden birçok kulübün transfer listesine girmiş durumda.
Rus kulüplerinin radarında olan Norveçli sağ beke Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir'in de talip olduğu ve Linnes ile Galatasaray arasındaki görüşmelerin beklendiği öğrenildi.