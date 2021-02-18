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    • 18.02.2021 16:16
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    Başakşehir 'ın yıldızının peşinde! Kolları sıvadı

    2015-16 sezonundan bu yana 'da forma giyen ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Norveçli sağ bek 'in peşine Medipol Başakşehir düştü.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Başakşehir Galatasaray'ın yıldızının peşinde

    Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve Sarı-Kırmızılı ekibin henüz yeni kontrat için masaya oturmadığı Norveçli Martin Linnes için tanıdık bir kulüp kolları sıvadı.



    2015 yılından bu yana Galatasaray forması giyen ve Sarı-Kırmızılı kulüple kontratı önümüzdeki haziran ayında sona erecek olan Martin Linnes şimdiden birçok kulübün transfer listesine girmiş durumda.

    Rus kulüplerinin radarında olan Norveçli sağ beke Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir'in de talip olduğu ve Linnes ile Galatasaray arasındaki görüşmelerin beklendiği öğrenildi.



        Junior Çaiçara'nın aşil tendonunun kopması ve sahalara dönüşünün belirsizliği, Rafael'in de son dönemde yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sağ bek mevkisinde büyük bir sorun yaşayan Turuncu-Lacivertliler, Linnes'i bu bölgenin ilk alternatifi olarak belirledi.



        30 yaşındaki Linnes'in de İstanbul'da mutlu olduğu ve Galatasaray'dan kendisine yeni bir teklif gelmemesi durumunda Başakşehir'e gitmeye sıcak bakabileceği iddia ediliyor.



        Sağ bekin yanı sıra sol bekte de görev yapabilen Norveçlli futbolcu, 27 kez ülkesinin Milli Takımı'nın formasını sırtına geçirdi.
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        Haberler Spor Başakşehir Galatasaray'ın yıldızının peşinde! Kolları sıvadı