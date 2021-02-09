Fenerbahçe'nin transfer hüsranı! Galatasaray ve Beşiktaş'ın elinden kimi kaptıysa...

Bu sezon yaptığı 24 transferle kadrosunu baştan sona yenileyen Fenerbahçe, özellikle ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı girdiği transfer savaşlarıyla gündem oldu. Son yıllarda iki takımın elinden de birçok yıldız ismi kapan Fenerbahçe, bu transferlerden istediği verimi alamayarak büyük bir hüsran yaşadı.

09.02.2021 13:38 - Son Güncelleme: 09.02.2021 13:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





