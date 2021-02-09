Fenerbahçe'nin transfer hüsranı! Galatasaray ve Beşiktaş'ın elinden kimi kaptıysa...
Bu sezon yaptığı 24 transferle kadrosunu baştan sona yenileyen Fenerbahçe, özellikle ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı girdiği transfer savaşlarıyla gündem oldu. Son yıllarda iki takımın elinden de birçok yıldız ismi kapan Fenerbahçe, bu transferlerden istediği verimi alamayarak büyük bir hüsran yaşadı.
09.02.2021 13:38
- Son Güncelleme: 09.02.2021 13:38
Bu sezon tam 24 transfer yaparak rekor kıran Fenerbahçe özellikle ezeli rakiplerine karşı kazandığı savaşlarla gündeme oturdu. Sarı-Lacivertliler sezon başında Mert Hakan Yandaş'ı, devre arasında ise İrfan Can Kahveci'yi Galatasaray'ın elinden kaptı.
Fakat Fenerbahçe son yıllarda ezeli rakiplerinden aldığı ya da önemli transfer savaşları sonrası kadrosuna kattığı yerli yıldızlardan beklediği verimi alamıyor.
Sezon başında transferi çok konuşulan Mert Hakan Yandaş şu ana kadar beklentilerin çok altında kaldı.
Geçen sezon ise yine Galatasaray'la savaşa neden olan Deniz Türüç, Başakşehir'de kiralık olarak forma giyiyor.
Yıldız futbolcu sezon sonunda İrfan Can'a karşılık olarak Turuncu-Lacivertli kulübe verilecek.