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    • 17.02.2021 18:30
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    ’nun eşinden şok paylaşım: Babam ’de, ben ’da kayıyorum

    ’ın yıldız futbolcusu 'nun eşi Esty'den lileri kızdıran paylaşım geldi. Onyekuru eşi, sosyal medya hesabından, "Babam ’de kayıyordu. Ben ’da kayıyorum" notuyla bir fotoğraf paylaştı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Onyekuru’nun eşi Fenerbahçelileri kızdırdı

    Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Henry Onyekuru attığı gollerle kısa sürede takıma büyük bir katkı yaptı. Nijeryalı yıldızı yıldızın eşi ve çocukları da İstanbul'da çok mutlu bir yaşam sürüyor.

    "BABAM KADIKÖY'DE KAYIYORDU..."

    Sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullanan Onyekuru'nun eşi Esty'nin Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşım Fenerbahçelileri çok kızdırdı.
    Esty geçtiğimiz günlerde minik oğlunun kayak yaparken fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. Bu paylaşımı alıntılayan bir Galatasaray taraftarı fotoğrafın üstüne, "Babam Kadıköy'de kayıyordu. Ben Uludağ'da kayıyorum" ifadesini koydu.

    Esty de oğlunun fotoğrafını bu kez üzerinde Fenerbahçe'ye gönderme yapılan yorumla beraber tekrar hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede Twitter'da büyük yankı uyandırdı.

        Galatasaraylı taraftarlar Onyekuru'nun eşi Esty'ye büyük destek verirken, Fenerbahçeli taraftarlar ise yapılan paylaşıma sert tepki gösterdi.

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        Haberler Spor Henry Onyekuru’nun eşinden şok paylaşım: Babam Kadıköy’de, ben Uludağ’da kayıyorum