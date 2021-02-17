Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Henry Onyekuru attığı gollerle kısa sürede takıma büyük bir katkı yaptı. Nijeryalı yıldızı yıldızın eşi ve çocukları da İstanbul'da çok mutlu bir yaşam sürüyor.
"BABAM KADIKÖY'DE KAYIYORDU..."
Sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullanan Onyekuru'nun eşi Esty'nin Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşım Fenerbahçelileri çok kızdırdı.
Esty geçtiğimiz günlerde minik oğlunun kayak yaparken fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. Bu paylaşımı alıntılayan bir Galatasaray taraftarı fotoğrafın üstüne, "Babam Kadıköy'de kayıyordu. Ben Uludağ'da kayıyorum" ifadesini koydu.
Esty de oğlunun fotoğrafını bu kez üzerinde Fenerbahçe'ye gönderme yapılan yorumla beraber tekrar hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede Twitter'da büyük yankı uyandırdı.