Sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullanan Onyekuru'nun eşi Esty'nin Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşım Fenerbahçelileri çok kızdırdı.

Esty geçtiğimiz günlerde minik oğlunun kayak yaparken fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. Bu paylaşımı alıntılayan bir Galatasaray taraftarı fotoğrafın üstüne, "Babam Kadıköy'de kayıyordu. Ben Uludağ'da kayıyorum" ifadesini koydu.