Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemindeki Perulu stoper Luis Abram için atağa kalktı. Stoper transferi için önceliği Roma'da forma giyen Juan Jesus olan Kanarya, Brezilyalı yıldızda sorun çıkma ihtimaline karşılık Abram için temaslara başladı.
SÖZLEŞMESİ HAZİRANDA BİTİYOR
Arjantin ekibi Velez Sarsfield'da forma giyen Abram'ın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. F.Bahçe ise Jesus olmadığı takdirde Abram'ı devre arasında istiyor.
PİYASA DEĞERİ 6.8 MİLYON EURO
Fener'in gündemindeki Abram'ın piyasa değeri ise 6 milyon 800 bin Euro. Kanarya, Abram'ın 6 aylık sözleşmesi kalmasını pazarlıklarda avantaja çevirmek istiyor.
BULUT ABRAM'A ONAY VERDİ
Lemos ve Serdar'dan beklediği katkıyı alamayan F.Bahçe'nin hocası Erol Bulut'un stoper transferinde ısrarcı olduğu öğrenildi. Bulut'un Abram'a onay verdiği belirtildi.
HAVA TOPLARINDA ÇOK ETKİLİ
1.87 boyundaki Luis Abram, hava toplarındaki yüksek hakimiyeti ile dikkat çekiyor. Attığı sürpriz gollerle takımına hücumda da katkı veriyor. Perulu topu oyuna sokma konusunda da başarılı bir stoper.