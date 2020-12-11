



Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemindeki Perulu stoper Luis Abram için atağa kalktı. Stoper transferi için önceliği Roma'da forma giyen Juan Jesus olan Kanarya, Brezilyalı yıldızda sorun çıkma ihtimaline karşılık Abram için temaslara başladı.



SÖZLEŞMESİ HAZİRANDA BİTİYOR

Arjantin ekibi Velez Sarsfield'da forma giyen Abram'ın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. F.Bahçe ise Jesus olmadığı takdirde Abram'ı devre arasında istiyor.