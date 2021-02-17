Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, statlarda ne zaman taraftar alınacağı konusunda açıklama yaptı. Özdemir, Şampiyonlar Ligi finali ve milli maç hakkında da konuştu.

Nihat Özdemir'in açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

"EN SON 28 YIL ÖNCE GÖRÜLMÜŞ"

"Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş 51 puanla 25 haftayı tamamladılar. En son 28 yıl önce görülmüş. Ama şunu bunu şikayet ediyorlar. Hedefimiz, kalan haftaları tamamlayarak 16 Mayıs'ta tüm ligleri bitirmek."