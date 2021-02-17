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    • 17.02.2021 15:02
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    maçı ile sahalara dönmesi bekleniyordu... 'de rötarı

    Son dakika haberi... ’nin ara transferin son günlerinde kadrosuna kattığı ancak sakatlığı sebebiyle henüz faydalanamadığı ’nin 21 Şubat’ta oynanacak olan maçı ile sahalara dönmesi bekleniyordu. Ancak yıldız futbolcu için işler beklenildiği gibi gitmedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü ’un da Kahveci’yi sakatlık riski sebebiyle tekrar saha sürme konusunda acele etmeyeceği ve yıldız oyuncunun tam olarak hazır hale gelmesini bekleyeceği öğrenildi.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    İrfan Can Kahveci'den taraftara kötü haber!

    'nin flaş transferi 'den taraftarlara kötü haber… Sakatlığı sebebiyle henüz forma ile maça çıkamayan ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren 25 yaşındaki futbolcunun, 21 Şubat'ta oynanacak maçında da kadroda olması beklenmiyor.

    ER ERKEN O MAÇTA SAHADA
    Son maçına 23 Ocak'ta çıkan ve o tarihten bu yana ligde forma giymeyen 'ın takımla çalışmalara başladıktan sonra hazır olmasının zaman alabileceği ve en erken maçında 21 kişilik kadroda olabileceği belirtiliyor.


    HAZIR OLMASI BEKLENECEK
    Fenerbahçe Teknik Direktörü 'un da İrfan Can Kahveci'yi sakatlık riski sebebiyle tekrar saha sürme konusunda acele etmeyeceği ve yıldız oyuncunun tam olarak hazır hale gelmesini bekleyeceği öğrenildi.

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    Haberler Spor Göztepe maçı ile sahalara dönmesi bekleniyordu... Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci rötarı