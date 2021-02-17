Fenerbahçe'nin flaş transferi İrfan Can Kahveci'den taraftarlara kötü haber… Sakatlığı sebebiyle henüz Sarı-Lacivertli forma ile maça çıkamayan ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren 25 yaşındaki futbolcunun, 21 Şubat'ta oynanacak Göztepe maçında da kadroda olması beklenmiyor.



ER ERKEN O MAÇTA SAHADA

Son maçına 23 Ocak'ta çıkan ve o tarihten bu yana ligde forma giymeyen İrfan Can'ın takımla çalışmalara başladıktan sonra hazır olmasının zaman alabileceği ve en erken Trabzonspor maçında 21 kişilik kadroda olabileceği belirtiliyor.







HAZIR OLMASI BEKLENECEK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un da İrfan Can Kahveci'yi sakatlık riski sebebiyle tekrar saha sürme konusunda acele etmeyeceği ve yıldız oyuncunun tam olarak hazır hale gelmesini bekleyeceği öğrenildi.