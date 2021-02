TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

2 günlük iznin ardından Göztepe maçının hazırlıklarına dün başladı. Can Bartu Tesisleri'nde Erol Bulut yönetimindeki çalışma yaklaşık 1.5 saat sürdü. Çalışmaya sakatlığı geçen Pelkas da katıldı. Göztepe maçının hazırlıkları bugün de devam edecek. Fenerbahçe 'de sakatlıkları devam eden İrfan Can Kahveci ile Gustavo'nun Göztepe maçında riske edilmeyeceği, Trabzonspor derbisinde hazır olacağı ifade edildi. Her iki futbolcu da bireysel çalışmalarını sürdürüyor.Başakşehir maçında maçta kırmızı kart gören F.Bahçeli Lemos'a 2 maç ceza verildi. Fener, K.Gümrük maçında ise 'talimalatlara aykırı hareketi' sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.Mesut Özil'in transferi sonrasında forma satışlarında artış tüm hızıyla devam ediyor. Forma dışında diğer ürünlerin satışlarında da artış görüldüğü ifade ediliyor.