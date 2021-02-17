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    • Spor
    • 17.02.2021 Gazete
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    'de için start verildi

    , 2 günlük iznin ardından maçının hazırlıklarına dün başladı. Can Bartu Tesisleri'nde yönetimindeki çalışma yaklaşık 1.5 saat sürdü.

    Göztepe için start verildi
    Fenerbahçe, 2 günlük iznin ardından maçının hazırlıklarına dün başladı. Can Bartu Tesisleri'nde yönetimindeki çalışma yaklaşık 1.5 saat sürdü. Çalışmaya sakatlığı geçen da katıldı. Göztepe maçının hazırlıkları bugün de devam edecek.

    &İRFAN CAN TRABZON'A YETİŞİYOR
    'de sakatlıkları devam eden ile Gustavo'nun Göztepe maçında riske edilmeyeceği, derbisinde hazır olacağı ifade edildi. Her iki futbolcu da bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

    LEMOS'A İKİ MAÇ CEZA!
    Başakşehir maçında maçta kırmızı kart gören F.Bahçeli Lemos'a 2 maç ceza verildi. Fener, K.Gümrük maçında ise 'talimalatlara aykırı hareketi' sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

    FORMA SATIŞLARINDA ARTIŞ DEVAM EDIYOR
    Fenerbahçe'de Mesut Özil'in transferi sonrasında forma satışlarında artış tüm hızıyla devam ediyor. Forma dışında diğer ürünlerin satışlarında da artış görüldüğü ifade ediliyor.


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