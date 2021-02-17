Fenerbahçe, 2 günlük iznin ardından Göztepe maçının hazırlıklarına dün başladı. Can Bartu Tesisleri'nde Erol Bulut yönetimindeki çalışma yaklaşık 1.5 saat sürdü. Çalışmaya sakatlığı geçen Pelkas da katıldı. Göztepe maçının hazırlıkları bugün de devam edecek.
GUSTAVO&İRFAN CAN TRABZON'A YETİŞİYOR
Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden İrfan Can Kahveci ile Gustavo'nun Göztepe maçında riske edilmeyeceği, Trabzonspor derbisinde hazır olacağı ifade edildi. Her iki futbolcu da bireysel çalışmalarını sürdürüyor.
LEMOS'A İKİ MAÇ CEZA!
Başakşehir maçında maçta kırmızı kart gören F.Bahçeli Lemos'a 2 maç ceza verildi. Fener, K.Gümrük maçında ise 'talimalatlara aykırı hareketi' sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.
FORMA SATIŞLARINDA ARTIŞ DEVAM EDIYOR
Fenerbahçe'de Mesut Özil'in transferi sonrasında forma satışlarında artış tüm hızıyla devam ediyor. Forma dışında diğer ürünlerin satışlarında da artış görüldüğü ifade ediliyor.
GUSTAVO&İRFAN CAN TRABZON'A YETİŞİYOR
Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden İrfan Can Kahveci ile Gustavo'nun Göztepe maçında riske edilmeyeceği, Trabzonspor derbisinde hazır olacağı ifade edildi. Her iki futbolcu da bireysel çalışmalarını sürdürüyor.
LEMOS'A İKİ MAÇ CEZA!
Başakşehir maçında maçta kırmızı kart gören F.Bahçeli Lemos'a 2 maç ceza verildi. Fener, K.Gümrük maçında ise 'talimalatlara aykırı hareketi' sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.
FORMA SATIŞLARINDA ARTIŞ DEVAM EDIYOR
Fenerbahçe'de Mesut Özil'in transferi sonrasında forma satışlarında artış tüm hızıyla devam ediyor. Forma dışında diğer ürünlerin satışlarında da artış görüldüğü ifade ediliyor.