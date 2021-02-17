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    • 17.02.2021 16:02
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    Son dakika: - maçını hakem yönetecek

    'in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Son dakika haberine göre Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak - maçını hakem yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

    Başakşehir-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

    'in 26. haftasında 19 Şubat Cuma günü oynanacak - maçında hakem düdük çalacak.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

    Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Direnç Tonusluoğlu görev yapacak.

    SÜPER LİG'İN 26. HAFTASINDA OYNANACAK MAÇLARI YÖNETECEK HAKEMLER AÇIKLANDI
    Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 26. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:

    19 Şubat Cuma:

    19.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Halil Umut Meler

    20 Şubat Cumartesi:

    13.30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu

    16.00 Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka

    16.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

    19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük

    21 Şubat Pazar:

    13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor: Serkan Tokat

    16.00 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan

    16.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler

    19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Hüseyin Göçek

    22 Şubat Pazartesi:

    19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

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    Haberler Spor Son dakika: Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek