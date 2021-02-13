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    • 13.02.2021 21:12
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    Fenerbahçe, Karagümrük engelini 2 golle geçti! ( 1-2 Fenerbahçe MAÇ SONU ÖZET)

    'in 25. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 'ü 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren golleri Thiam ve Enner kaydetti. Karagümrük'ün tek golü ise Borini'den geldi İşte Fatih Karagümrük- Fenerbahçe maçına dair merak edilen tüm detaylar...

    Fenerbahçe, Karagümrük engelini 2 golle geçti!

    Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

    Geçen hafta derbide sahasında Galatasaray'a kaybeden Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 19'da Mame Thiam ve 53'te Enner Valencia kaydetti. Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise 67'de Fabio Borini'den geldi. Maç 2-1 iken Karagümrük'ün Bertolacci'den bulduğu bir gol ise VAR'dan ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



    Bu sonuçla puanını 51 yapan Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Fatih Karagümrük ise 37 puanda kaldı.



    FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇININ ÖZETİ VE TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    13. dakikada Jimmy Durmaz ile yaptığı verkaç sonucu kaleciyle karşı karşıya kalan Ademi, ceza yayı üzerinden şutunu çekti ancak kaleci Altay topu kornere çeldi.

    19. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Mesut Özil'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Koray'ın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı top Szalai'ye çarparak Thiam'ın önünde kaldı. Thiam, müsait durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

    39. dakikada Mesut ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunu çekti. Savunmaya çarpan top altı pas içinde Thiam'ın önünde kaldı. Senegalli oyuncunun şutunda kaleci Aykut topu kornere gönderdi.

    Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.




        İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

        GOL! 53' Ozan'ın ara pasında Valencia klas bir aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe, farkı ikiye çıkardı.

        55' Osayi-Samuel'in süratle getirip altı pasa çevirdiği topta, Fenerbahçeli futbolcular topa dokunamadı.

        57' Ndao'nun karşı karşıya vuruşunda Altay ayağıyla harika bir kurtarışla gole izin vermedi.

        58' Biglia'nın ceza sahasına ortasında ters bir vuruş sonrası kaleci Altay yine harika çıkardı ve topu kornere çeldi.

        GOL! 67' Karagümrük, Fabio Borini'nin harika golüyle farkı bire indirdi.

        70' Mesut Özil'in frikiğinde top az farkla yandan auta çıktı.

        GOL! 75' Karagümrük 2-0'dan geri döndü. Bertolacci eşitlik golünü kaydetti. Karagümrük'ün golü, VAR kararıyla ofsayt nedeniyle iptal edildi.

        90+2' Emre Çolak net pozisyonda topu üstten auta gönderdi.



        MESUT ÖZİL İLK KEZ 11'DE
        Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Mesut Özil, Fatih Karagümrük müsabakasında sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

        Ara transfer döneminde İngiltere'nin Arsenal kulübünden büyük umutlarla transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, ligde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.

        Mesut Özil, toplam 115 dakika sahada kaldığı bu karşılaşmalarda gol ya da asist üretemedi.



        FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
        Sarı-lacivertli takımda 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.

        Kırmızı kart cezalısı Lemos'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo, Filip Novak ve Diego Perotti 21 kişilik kadroda yer almadı.

        TİSSERAND 5 MAÇ SONRA KADRODA
        Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu futbolcusu Marcel Tisserand, 5 müsabaka sonra kadroya alındı.

        Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapılan karşılaşmada üst adalesinden sakatlanan Tisserand, 23 gün sonra maç kadrosunda yer aldı.

        Marcel Tisserand, bu süreçte ligde 4, kupada ise 1 karşılaşmada forma giyemedi.

        FATİH KARAGÜMRÜK'TE TEK DEĞİŞİKLİK
        Kırmızı-siyahlı takım, Fenerbahçe karşısında son oynadığı maça göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

        Fatih Karagümrük'te sarı kart cezasını tamamlayan Arjantinli futbolcu Lucas Biglia, bir maç aradan sonra formasına kavuştu. Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir ile yapılan müsabakaya ilk 11'de başlayan Lucas Castro ise yedekler arasında yer aldı.

        ADEMİ ESKİ TAKIMINA KARŞI
        Fatih Karagümrük'te İsviçreli futbolcu Kemal Ademi, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı forma giydi.

        Sezon başında transfer olduğu sarı-lacivertli takımda fazla forma şansı bulamayan Ademi, ara transfer döneminde Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı.

        Fenerbahçe'de bir kez fileleri havalandıran Kemal Ademi, Fatih Karagümrük'te ise henüz gol sevinci yaşamadı.
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