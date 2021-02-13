Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Geçen hafta derbide sahasında Galatasaray'a kaybeden Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 19'da Mame Thiam ve 53'te Enner Valencia kaydetti. Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise 67'de Fabio Borini'den geldi. Maç 2-1 iken Karagümrük'ün Bertolacci'den bulduğu bir gol ise VAR'dan ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonuçla puanını 51 yapan Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Fatih Karagümrük ise 37 puanda kaldı.
FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇININ ÖZETİ VE TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İLK YARIDAN DAKİKALAR
13. dakikada Jimmy Durmaz ile yaptığı verkaç sonucu kaleciyle karşı karşıya kalan Ademi, ceza yayı üzerinden şutunu çekti ancak kaleci Altay topu kornere çeldi.
19. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Mesut Özil'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Koray'ın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı top Szalai'ye çarparak Thiam'ın önünde kaldı. Thiam, müsait durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
39. dakikada Mesut ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunu çekti. Savunmaya çarpan top altı pas içinde Thiam'ın önünde kaldı. Senegalli oyuncunun şutunda kaleci Aykut topu kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.