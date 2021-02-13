



MESUT ÖZİL İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Mesut Özil, Fatih Karagümrük müsabakasında sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Ara transfer döneminde İngiltere'nin Arsenal kulübünden büyük umutlarla transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, ligde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.

Mesut Özil, toplam 115 dakika sahada kaldığı bu karşılaşmalarda gol ya da asist üretemedi.





FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.

Kırmızı kart cezalısı Lemos'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo, Filip Novak ve Diego Perotti 21 kişilik kadroda yer almadı.

TİSSERAND 5 MAÇ SONRA KADRODA

Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu futbolcusu Marcel Tisserand, 5 müsabaka sonra kadroya alındı.

Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapılan karşılaşmada üst adalesinden sakatlanan Tisserand, 23 gün sonra maç kadrosunda yer aldı.

Marcel Tisserand, bu süreçte ligde 4, kupada ise 1 karşılaşmada forma giyemedi.

FATİH KARAGÜMRÜK'TE TEK DEĞİŞİKLİK

Kırmızı-siyahlı takım, Fenerbahçe karşısında son oynadığı maça göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

Fatih Karagümrük'te sarı kart cezasını tamamlayan Arjantinli futbolcu Lucas Biglia, bir maç aradan sonra formasına kavuştu. Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir ile yapılan müsabakaya ilk 11'de başlayan Lucas Castro ise yedekler arasında yer aldı.

ADEMİ ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fatih Karagümrük'te İsviçreli futbolcu Kemal Ademi, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı forma giydi.

Sezon başında transfer olduğu sarı-lacivertli takımda fazla forma şansı bulamayan Ademi, ara transfer döneminde Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı.

Fenerbahçe'de bir kez fileleri havalandıran Kemal Ademi, Fatih Karagümrük'te ise henüz gol sevinci yaşamadı.