Otoriteler, Mısırlı forvetin çok kısa bir zaman içerisinde Avrupa'nın dev kulüplerinden birine çok yüksek bir bedelle transfer olacağını ifade ediyor. Galatasaray Yönetimi, son yılların en büyük transfer başarılarından birini en iyi şekilde değerlendirmek için harekete geçti.