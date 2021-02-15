Abdelbaky, Galatasaray'ın 4 milyon Dolarlık satın alma opsiyonu karşılığında 1 Temmuz 2022'ye kadar bonservisini alabileceği Mohamed için Zamalek kulübüne bu rakamın üzerinde bir teklif gelmesi halinde Mısır ekibinin bu fiyatı Cimbom'a bildireceği ve önerilen yüksek rakamdan Galatasaray'a öncelik tanıyacağını iddia etti.