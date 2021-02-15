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    • 15.02.2021 15:19
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    'ın yeni yıldızı 'in sinin detayları belli oldu! "Opsiyon" iddiası doğru mu?

    kariyerine harika bir giriş yapan ve 4 maçta 4 gole ulaşan için Mısırlı gazeteci Sarah Abdelbaky’nin ‘opsiyon’ iddiası gündemi sarstı. Abdelbaky, Galatasaray’ın 4 milyon Dolar’lık satın alma opsiyonu karşılığında 1 Temmuz 2022’ye kadar bonservisini alabileceği için kulübüne bu rakamın üzerinde bir teklif gelmesi halinde Mısır ekibinin bu fiyatı ’a bildireceği ve önerilen yüksek rakamdan Galatasaray’a öncelik tanıyacağını iddia etti. Peki söz konusu iddia doğru mu? Detaylar haberimizde..

    takvim.com.tr
    Sözleşmesinin detayları belli oldu! Opsiyon iddiası doğru mu?

    Mostafa Mohamed'in Galatasaray forması altında gösterdiği başarılı performans ülkesi Mısır'da da geniş yankı uyandırdı.

    Mısırlı gazeteci Sarah Abdelbaky de Galatasaray'ın 2 milyon Dolar karşılığında 1.5 yıllığına kiraladığı Mohamed ile ilgili flaş bir iddiayı gündeme taşıdı.

    Abdelbaky, Galatasaray'ın 4 milyon Dolarlık satın alma opsiyonu karşılığında 1 Temmuz 2022'ye kadar bonservisini alabileceği Mohamed için Zamalek kulübüne bu rakamın üzerinde bir teklif gelmesi halinde Mısır ekibinin bu fiyatı Cimbom'a bildireceği ve önerilen yüksek rakamdan Galatasaray'a öncelik tanıyacağını iddia etti.

        Ancak söz konusu iddianın gerçek olmadığı ve Galatasaray'ın 1 Temmuz 2022'ye kadar 4 milyon dolar ödemesi halinde Mostafa Mohamed'i farklı hiçbir prosedüre takılmadan kadrosuna katabileceği öğrenildi.

        Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da kısa süre önce Mohamed ile ilgili yaptığı açıklamada, opsiyon bedelinin ödenmesi halinde Mısırlı golcünün başka bir takıma gitme ihtimali bulunmadığını söylemişti.

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        Haberler Spor Galatasaray'ın yeni yıldızı Mostafa Mohamed'in sözleşmesinin detayları belli oldu! "Opsiyon" iddiası doğru mu?