Mostafa Mohamed'in Galatasaray forması altında gösterdiği başarılı performans ülkesi Mısır'da da geniş yankı uyandırdı.
Mısırlı gazeteci Sarah Abdelbaky de Galatasaray'ın 2 milyon Dolar karşılığında 1.5 yıllığına kiraladığı Mohamed ile ilgili flaş bir iddiayı gündeme taşıdı.
Abdelbaky, Galatasaray'ın 4 milyon Dolarlık satın alma opsiyonu karşılığında 1 Temmuz 2022'ye kadar bonservisini alabileceği Mohamed için Zamalek kulübüne bu rakamın üzerinde bir teklif gelmesi halinde Mısır ekibinin bu fiyatı Cimbom'a bildireceği ve önerilen yüksek rakamdan Galatasaray'a öncelik tanıyacağını iddia etti.