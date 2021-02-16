



"Maç saat 16.00'ya alındığı için biz de sabah 7.00'de çalışmalarımıza başladık. Tüm gün boyunca devam eden yağış, maçın oynamasını engellemeyecek şekilde gelişti. Hakemler yaptıkları kontrollerde de aslında maçın oynanmasına engel teşkil edecek herhangi bir durum olmadığını söylemişlerdi. Daha sonrasında maçı oynanması için gereken hazırlıklara devam ettik. 47 metre yukarıda, çatıda biriken karların temizlenmesi işlemini gerçekleştirdik. Bunun görüntüleri de elimizde var. Maç oynanırken buradaki karlar düşse ciddi sonuçlara yol açabilirdi. Onları da maç öncesinde düşürdük. Düşen karlar da sahada olumsuz bir iz bıraktı. Gün boyunca yağan yağış sahayı yumuşattı. Yağışla birlikte saha çok olumsuz anlamda etkilendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre ortalama İstanbul'da 15-55 santimetre arasında kar tespit edildi. 15 santimetrelik bir yağışı ele aldığımızda bu ortalama saatte 100-150 kilogram arası bir yağışa denk geliyor. Çok ciddi bir yağış. Değişik bir yağış tipiydi. Bunları hiçbiri bahane değil elbette. Sadece ne olduğunu açıklamaya çalışıyorum. Bir özür borcumuz var. Sahanın olumsuz etkilenmesiyle hiç arzu etmediğimiz görüntüler ortaya çıktı. "



Zemini koruyan brandanın erken açıldığı eleştirilerine yanıt veren Murat Ersoy, "Maç saatine yetişmemiz ve kontrollere hazır olması için brandayı erken açmamız gerekiyordu. 7.00'e başladık. 10.00'da kaldırdığımızda saha çizgilerini de yetiştiremeyebilirdik veya kaleleri takamayabilirdik. Yapılması gereken bir takım başka hazırlıklar var. O sebepten dolayı brandayı o saatte açtık. 4-5 saat süren bir işlemden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.



Süper Lig'de iç sahada oynayacağımız ilk maç olan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında zeminin futbola hazır hale geleceğini söyleyen Murat Ersoy, "Dün oynanan maçtan sonra zeminin en çok etkilendiği bölgeyi daha fazla etkilenmemesi adına tekrar kapattık. Yağış iki gün daha devam edecek gibi görünüyor. Yağış bittikten sonra sahayı kurutacağız, temizlik işlemlerini yapacağız ve ondan sonra ekeceğiz. Ayın 27'sinde futbol oynanılabilir bir saha olduğunu herkes görecek. Dün akşamki zeminle alakası olmayan, futbol oynanılabilir güzel bir futbol zemini göreceğiz. Önümüzdeki sezon için başka planlarımız var. Bununla ilgili yönetimimizle dün akşamki maçtan sonra acil olarak görüştük. Alacakları kararlar doğrultusunda önümüzdeki sezon sahamızda daha ciddi önlemler alacağız. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında futbol oynanılabilir bir zemin olduğunu göstereceğiz." şeklinde konuştu.