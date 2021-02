ŞU AN İÇİN BİR ÇARESİ YOK

Son olarak G.Saray-Kasımpaşa maçında Türk Telekom Stadı'nın zemininin çamur deryasına dönmesi çok konuşuldu. Sabah'ın sorularını yanıtlayan Ege Üniversitesi Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Programı Öğretim Üyesi Dr. Ali Salman, "Şu an mevcut iyi olanı korumaktan başka kulüplerin bir çaresi de gözükmüyor." dedi. İşte Salman'ın konu hakkındaki görüşleri:



"Pandemi nedeniyle bakım yapılması gereken yaz döneminde futbol oynanmış olması, yoğun maç trafiğinden bakımların yapılamaması zeminlerin durumunun temel sebebi. Buna ek olarak da kulüplerin çim bakımı için yeterli bütçe ayırmaması ve donanımlı personel bulundurmaması da sorunu büyütüyor. Bu saatten sonra kötü zeminlerin normale dönmesi yeni sezonu bulacaktır. Çimi kaldırıp yeni çim bile koysanız bu 2-3 haftalık süreç anlamına gelir. Bu da maliyetli olur. Şu an mevcut iyi olanı korumaktan başka kulüplerin bir çaresi de gözükmüyor."