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    • 16.02.2021 10:32
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    • 16.02.2021 10:40
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    'da şoke eden görüntü! maçında kar sonrası iki farklı zemin

    Birinci Futbol Ligi'nde () , sahasında Arminia Bielefeld ile 3-3 berabere kaldı. Yoğun kar yağışı altında oynanan maçta ilk yarıda zemin maç esnasında beyaza büründü. Ancak devre arasında yapılan çalışmalarla sahanın zemini kardan tamamen temizlendi. 'daki bu görüntü kar yağışı sonrası 'deki stat zeminlerinin çamura bulanmasını hatırlattı. Peki, Türkiye'deki sorunun sebebi ne? Statların zemini ne zaman düzelecek? İşte o sorunun cevabı.

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    Bundesliga'da şoke eden görüntü!

    Lider Bayern Münih, Bundesliga'da 21. haftanın kapanış maçında Allianz Arena'da düşme hattında bulunan Arminia Bielefeld'i konuk etti. Arminia Bielefeld, 9. dakikada Michel Vlap ve 37. dakikada Amos Pieper'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.



    İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih 48. dakikada Robert Lewandowski'nin topu filelere göndermesiyle skoru 2-1'e getirdi.

    Konuk ekip 49. dakikada Christian Gebauer'ın attığı golle durumu 3-1 yaptı. Karşılaşmada rakibi üzerine baskıyı artıran Bavyera ekibi, 57. dakikada Corentin Tolisso ve 70. dakikada Alphonso Davies ile 2 gol daha bularak 3-3'lük eşitliği sağladı.

    MÜNİH LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
    Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı. Bayern Münih puanını 49'a çıkartarak ikinci sıradaki Leipzig'in 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Arminia Bielefeld ise 18 puanla 16. sırada yer alıyor.


        İLK YARI KAR KAPLI ZAMİN, İKİNCİ DEVRE TERTEMİZ
        Allianz Arena'da yoğun kar yağışı altında oynanan maçta ilk yarıda zemin maç esnasında beyaza büründü. Ancak devre arasında yapılan çalışmalarla sahanın zemini kardan tamamen temizlendi. İkinci yarıyı izleyen futbolseverler durumu ekranları başında şaşkınlıkla karşıladı.


        SÜPER LİG'DEKİ ZEMİN SORUNU ALLIANZ ARENA'DA OLMADI
        Süper Lig'de görmeye alışık olduğumuz zemin bozulmaları ise Allianz Arena'da gerçekleşmedi. Türkiye'ye göre daha kuzeyde yer alan ve sert yağışların görüldüğü Almanya'da 45 dakika arayla ortaya çıkan iki farklı kare akıllara Süper Lig'de son 10 gün içerisinde yaşadığımız görüntüleri getirdi.



        ŞU AN İÇİN BİR ÇARESİ YOK
        Son olarak G.Saray-Kasımpaşa maçında Türk Telekom Stadı'nın zemininin çamur deryasına dönmesi çok konuşuldu. Sabah'ın sorularını yanıtlayan Ege Üniversitesi Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Programı Öğretim Üyesi Dr. Ali Salman, "Şu an mevcut iyi olanı korumaktan başka kulüplerin bir çaresi de gözükmüyor." dedi. İşte Salman'ın konu hakkındaki görüşleri:

        "Pandemi nedeniyle bakım yapılması gereken yaz döneminde futbol oynanmış olması, yoğun maç trafiğinden bakımların yapılamaması zeminlerin durumunun temel sebebi. Buna ek olarak da kulüplerin çim bakımı için yeterli bütçe ayırmaması ve donanımlı personel bulundurmaması da sorunu büyütüyor. Bu saatten sonra kötü zeminlerin normale dönmesi yeni sezonu bulacaktır. Çimi kaldırıp yeni çim bile koysanız bu 2-3 haftalık süreç anlamına gelir. Bu da maliyetli olur. Şu an mevcut iyi olanı korumaktan başka kulüplerin bir çaresi de gözükmüyor."

        BAKANLIK DA HAREKETE GEÇTİ

        Süper Lig'de geçtiğimiz haftalarda oynanan Malatya-Galatasaray maçında tepki çeken bozuk zeminle ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bakanlık olarak gereken tüm çalışmaları başlattık. İlgili tedbirler, denetimler, bu manada yaptırımları uygulama noktasında da harekete geçtik. Sporcu sağlığı bizim kırmızı çizgimiz" dedi.


            "ALTERNATİF STATLAR KULLANILMALI"
            Ali Salman, TFF'ye ve kulüplere de önemli bir tavsiyede bulundu:

            "Ligin geride kalan bölümünde çok sayıda maç var ve 15-16 günlük dinlenme süreleri de bu çimlerin toparlanması için yeterli değil. Bu yüzden Türkiye Futbol Federasyonu, zemini çok kötü olan stadyumların iç saha maçlarını daha iyi durumda olan komşu şehir statlarına kaydırması, bu süreçte de uzun süre futbol oynanmayacak olan çimlere de bakım yapılması bir çözüm olabilir."



            GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
            Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Kasımpaşa maçında yoğun yağıştan ötürü etkilenen Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nun zemini konusunda Galatasaray Kulübü Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy şu açıklamaları yaptı:

            "Sözlerime bir özür ile başlamak zorundayım. Dün akşam Galatasaray'ın, böyle bir zeminde maçı tamamlaması bizim açımızdan kabul edilebilir bir şey değil. Bunun için tüm Galatasaray camiasından özür diliyoruz. Biz de herkes gibi meteoroloji raporlarını takip ederek maç hazırlıklarına başladık. Kar yağışının geleceğini biliyorduk. Bu sebeple kar yağışının zemini etkilememesi için cuma günü akşamından sahanın üzerini kapattık. Maç sabahı 7.00'de gelerek stadyumu hazırlama işlemlerine başladık. Sabah 7.00 itibarıyla örtüyü kaldırdığımızda gayet güzel ve yeşil bir zemin vardı. Takdir edersiniz ki bir futbol sahası 7168 metrekaredir. Üzerine serdiğimiz branda yaklaşık 7200 metrekare civarında. Bunun üzerinde biriken kar eriyip su haline geliyor. Bunları temizlemek belirli bir zaman alıyor. Bu operasyon yaklaşık 4-5 saat kadar sürüyor."



            "Maç saat 16.00'ya alındığı için biz de sabah 7.00'de çalışmalarımıza başladık. Tüm gün boyunca devam eden yağış, maçın oynamasını engellemeyecek şekilde gelişti. Hakemler yaptıkları kontrollerde de aslında maçın oynanmasına engel teşkil edecek herhangi bir durum olmadığını söylemişlerdi. Daha sonrasında maçı oynanması için gereken hazırlıklara devam ettik. 47 metre yukarıda, çatıda biriken karların temizlenmesi işlemini gerçekleştirdik. Bunun görüntüleri de elimizde var. Maç oynanırken buradaki karlar düşse ciddi sonuçlara yol açabilirdi. Onları da maç öncesinde düşürdük. Düşen karlar da sahada olumsuz bir iz bıraktı. Gün boyunca yağan yağış sahayı yumuşattı. Yağışla birlikte saha çok olumsuz anlamda etkilendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre ortalama İstanbul'da 15-55 santimetre arasında kar tespit edildi. 15 santimetrelik bir yağışı ele aldığımızda bu ortalama saatte 100-150 kilogram arası bir yağışa denk geliyor. Çok ciddi bir yağış. Değişik bir yağış tipiydi. Bunları hiçbiri bahane değil elbette. Sadece ne olduğunu açıklamaya çalışıyorum. Bir özür borcumuz var. Sahanın olumsuz etkilenmesiyle hiç arzu etmediğimiz görüntüler ortaya çıktı. "


            Zemini koruyan brandanın erken açıldığı eleştirilerine yanıt veren Murat Ersoy, "Maç saatine yetişmemiz ve kontrollere hazır olması için brandayı erken açmamız gerekiyordu. 7.00'e başladık. 10.00'da kaldırdığımızda saha çizgilerini de yetiştiremeyebilirdik veya kaleleri takamayabilirdik. Yapılması gereken bir takım başka hazırlıklar var. O sebepten dolayı brandayı o saatte açtık. 4-5 saat süren bir işlemden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.


            Süper Lig'de iç sahada oynayacağımız ilk maç olan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında zeminin futbola hazır hale geleceğini söyleyen Murat Ersoy, "Dün oynanan maçtan sonra zeminin en çok etkilendiği bölgeyi daha fazla etkilenmemesi adına tekrar kapattık. Yağış iki gün daha devam edecek gibi görünüyor. Yağış bittikten sonra sahayı kurutacağız, temizlik işlemlerini yapacağız ve ondan sonra ekeceğiz. Ayın 27'sinde futbol oynanılabilir bir saha olduğunu herkes görecek. Dün akşamki zeminle alakası olmayan, futbol oynanılabilir güzel bir futbol zemini göreceğiz. Önümüzdeki sezon için başka planlarımız var. Bununla ilgili yönetimimizle dün akşamki maçtan sonra acil olarak görüştük. Alacakları kararlar doğrultusunda önümüzdeki sezon sahamızda daha ciddi önlemler alacağız. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında futbol oynanılabilir bir zemin olduğunu göstereceğiz." şeklinde konuştu.

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