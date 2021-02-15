Cimbom doludizgin... Ligde son 5 maçını kazanan, geçen hafta Fenerbahçe'yi yenerek zirveye oturan Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun şutunu Ertuğrul kurtardı. 8'de Etebo çok sert vurdu, Ertuğrul kornere çeldi.
ERTUĞRUL ADETA DEVLEŞTİ
Kornerde altıpas üzerinde yükselen Mustafa Muhammed kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ertuğrul soluna gelen topa uzanarak son anda çeldi. Ancak kale sahasına düşen topu takip eden Kerem Aktürkoğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
MUSLERA'DAN BÜYÜK HATA
Muslera'nın büyük hatasında Thelin golü attı: 1-1. 87. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Mohamed golünü attı ve Sarı-Kırmızılılar 2-1 kazandı.