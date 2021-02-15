HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa önünde hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Deneyimli hoca, "'Özellikle ilk yarıda 'Helal olsun' dedirtecek bir ilk oyun oynadık. Önemli bir galibiyetti. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi. Terim, Kerem için ise, "Gelişmeye devam edecek" yorumunu yaptı.