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    • Spor
    • 15.02.2021 Gazete
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    çamur sahada ’yı yenerek üst üste 6. kez kazandı

    Kar yağışı sonrası çok ağırlaşan zemine rağmen maça fırtına gibi giren Aslan, Kerem ile öne geçti. Ama ikinci gol gelmedi. 51'de Thelin skora 1-1'lik eşitliği getirdi 87'de kazanılan penaltıyı gole çeviren Mohamed hem 3 puanı hem liderdiği getirdi.

    Bataklıktan altın çıkardı!

    Cimbom doludizgin... Ligde son 5 maçını kazanan, geçen hafta Fenerbahçe'yi yenerek zirveye oturan Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun şutunu Ertuğrul kurtardı. 8'de Etebo çok sert vurdu, Ertuğrul kornere çeldi.

    ERTUĞRUL ADETA DEVLEŞTİ
    Kornerde altıpas üzerinde yükselen Mustafa Muhammed kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ertuğrul soluna gelen topa uzanarak son anda çeldi. Ancak kale sahasına düşen topu takip eden Kerem Aktürkoğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

    MUSLERA'DAN BÜYÜK HATA
    Muslera'nın büyük hatasında Thelin golü attı: 1-1. 87. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Mohamed golünü attı ve Sarı-Kırmızılılar 2-1 kazandı.

        HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK
        Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa önünde hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Deneyimli hoca, "'Özellikle ilk yarıda 'Helal olsun' dedirtecek bir ilk oyun oynadık. Önemli bir galibiyetti. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi. Terim, Kerem için ise, "Gelişmeye devam edecek" yorumunu yaptı.

        YENİ RIBERY KEREM
        Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu'nu dün ligde ilk kez 11'de oynadı. Sağ kanatta görev yapan genç futbolcu skoru 1-0'a getiren golü attı. Kerem stiliyle efsane yıldız Franck Ribery'ye benzetildi.

        G.SARAY'DAN ŞUT REKORU
        Cimbom karşılaşmaya fırtına gibi başladı. İlk 9 dakikada Kasımpaşa kalesine 7 isabetli şut çeken Cimbom ilk yarıda 9 isabet bulup sezonun rekorunu kırdı.

            GEDSON SİFTAH YAPTI
            Cimbom'un ara transferde kadrosuna kattığı Gedson Fednandes dün ilk kez 11'de oynadı. Genç futbolcu ağır zeminde bir hayli zorlandı.

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            Haberler Spor Galatasaray çamur sahada Kasımpaşa’yı yenerek üst üste 6. kez kazandı