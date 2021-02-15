Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.
Beşiktaş'a galibiyet'i getiren goller Ghezzal ve Cenk Tosun'dan (2) geldi.
TOSUN'UN GOLÜ MAÇA DAMGA VURDU
Siyah-Beyazlılar'ın Cenk Tosun'la bulduğu 2. gol öncesi ofsayt tartışmaları yaşanmış, bu pozisyonda VAR'dan çekilmesi gereken çizgi ekranlara yansımamıştı.
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği karşısında 89. dakikada Cenk Tosun ile bulduğu gol sonrası ofsayt şüphesi ile oyun bir süre durmuş, ardından ise hakem Yaşar Kemal Uğurlu VAR odası ile yaptığı konuşma sonrası golü geçerli saymıştı.
VAR NEDEN DEVREYE GİRMEDİ?
Golün geçerlilik kazanmasına rağmen pozisyonla ilgili VAR'dan çekilmesi gereken çizginin ekranlara yansımamış olması kafalarda soru işareti yarattı.