Beşiktaş'ın Gençlerbirliği karşısında 89. dakikada Cenk Tosun ile bulduğu gol sonrası ofsayt şüphesi ile oyun bir süre durmuş, ardından ise hakem Yaşar Kemal Uğurlu VAR odası ile yaptığı konuşma sonrası golü geçerli saymıştı.

VAR NEDEN DEVREYE GİRMEDİ?

Golün geçerlilik kazanmasına rağmen pozisyonla ilgili VAR'dan çekilmesi gereken çizginin ekranlara yansımamış olması kafalarda soru işareti yarattı.