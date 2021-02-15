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    • 15.02.2021 18:50
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    maçına damga vurmuştu! Beşiktaş’ın 2. golünde VAR neden devreye girmedi?

    Son dakika haberi... 'in 25. haftasında deplasmanda 'ni 3-0 mağlup etti. Maça 'un attığı gol damga vurdu. Gol öncesi ofsayt tartışmaları yaşanmış, bu pozisyonda VAR’dan çekilmesi gereken çizgi ekranlara yansımamıştı. Peki VAR neden devreye girmedi?

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Beşiktaş’ın 2. golünde VAR neden devreye girmedi?

    Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.

    Beşiktaş'a galibiyet'i getiren goller Ghezzal ve Cenk Tosun'dan (2) geldi.

    TOSUN'UN GOLÜ MAÇA DAMGA VURDU
    Siyah-Beyazlılar'ın Cenk Tosun'la bulduğu 2. gol öncesi ofsayt tartışmaları yaşanmış, bu pozisyonda VAR'dan çekilmesi gereken çizgi ekranlara yansımamıştı.

    Beşiktaş'ın Gençlerbirliği karşısında 89. dakikada Cenk Tosun ile bulduğu gol sonrası ofsayt şüphesi ile oyun bir süre durmuş, ardından ise hakem Yaşar Kemal Uğurlu VAR odası ile yaptığı konuşma sonrası golü geçerli saymıştı.

    VAR NEDEN DEVREYE GİRMEDİ?
    Golün geçerlilik kazanmasına rağmen pozisyonla ilgili VAR'dan çekilmesi gereken çizginin ekranlara yansımamış olması kafalarda soru işareti yarattı.

        Ankara'daki yoğun kar yağışı sebebiyle stadın büyük kısmının beyaz örtü ile kaplanmasının ardından sahadaki çizgilerin net görülememesinin ardından VAR çizgisinin çekilemediği bu yüzden de ekrana görüntünün yansımadığı öğrenildi.


        Görüntüler beINSports'tan alınmıştır


        Görüntüler beINSports'tan alınmıştır


        Görüntüler beINSports'tan alınmıştır


            Görüntüler beINSports'tan alınmıştır


            Görüntüler beINSports'tan alınmıştır

            2019 YILINDA DA YAŞANMIŞTI
            2019 yılında oynanan Başakşehir - Bursaspor maçında da yoğun kar yağışı sebebiyle VAR ofsaytlarda devre dışı kalmıştı.

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