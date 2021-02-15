



İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

47' Beşiktaş ikinci yarının başında Ghezzal ile gole yaklaştı. Yıldız oyuncunun şutu az farkla dışarı çıktı.



54' Larin'in baskısı sonrasında kaleci topu Aboubakar'a gönderdi. Kamerunlu yıldızın şutu dışarı gitti.



56' Hızlı gelişen atakta Larin'in içeriye çevirdiği topa Ghezzal vurdu ancak Gençlerbirliği savunmasında Polomat golü önledi.



62' Beşiktaş'ta maçın yıldızı Ghezzal sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Cezayirli futbolcunun yerine N'Koudou dahil oldu. Ayrıca Aboubakar'ın yerine de Cenk Tosun oyuna girdi.



75' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Cenk Tosun'un sert şutunda Nordfeldt gole izin vermedi.



76' Larin karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Nordfeldt bu kez ayağıyla golü önledi.



86' Nkoudou'nun karşı karşıya vuruşunda Nordfeldt yine gole izin vermedi.



89' Savunma arkasına sarkan Cenk Tosun golünü atarak skoru 2-0'a getirdi.



90+4' Savunmanın hatasında Beşiktaş, Josef'in asistinde Cenk Tosun'un golüyle deplasmanda 3-0 öne geçti.