Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği'ni Ghezzal ve Cenk Tosun'un golleriyle 3-0 mağlup etti.
GHEZZAL'DAN SİFTAHI HARİKA BİR GOLLE YAPTI!
Beşiktaş'ta Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal 4. dakikada fileleri havalandırırken Beşiktaş forması altında ilk golünü kaydetti. Cezayirli futbolcu, ikinci yarıda yaşadığı sakatlık sonrasında 62. dakikada yerini Kevin N'Koudou'ya bıraktı.
1150 GÜN SONRA DÖNDÜ, 2 GOLLE TAKIMINI SIRTLADI
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Cenk Tosun, Gençlerbirliği maçında 62. dakikada Aboubakar'ın yerine oyuna dahil olarak tam 1150 gün sonra Süper Lig'de yeniden forma giydi. Tosun attığı 2 golle takımını sırtladı.
Bu sonuçla Siyah-Beyazlılar puanını 51 yaparak Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanını eşitledi ve averajla lig ikinciliğini sürdürdü.