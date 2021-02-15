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    • 15.02.2021 18:10
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    Tosun Paşa hızlı döndü, Kartal Ankara'da kanatlandı! ( 0-3 MAÇ SONU ÖZET)

    Süper Lig'in 25. haftasında , Ankara deplasmanında 'ni 3-0 mağlup etti. Kara Kartal'a galibiyet'i getiren golleri Ghezzal ve Cenk Tosun (2) kaydetti.

    Tosun Paşa hızlı döndü Kartal Ankara'da kanatlandı

    Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği'ni Ghezzal ve Cenk Tosun'un golleriyle 3-0 mağlup etti.



    GHEZZAL'DAN SİFTAHI HARİKA BİR GOLLE YAPTI!
    Beşiktaş'ta Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal 4. dakikada fileleri havalandırırken Beşiktaş forması altında ilk golünü kaydetti. Cezayirli futbolcu, ikinci yarıda yaşadığı sakatlık sonrasında 62. dakikada yerini Kevin N'Koudou'ya bıraktı.



    1150 GÜN SONRA DÖNDÜ, 2 GOLLE TAKIMINI SIRTLADI
    Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Cenk Tosun, Gençlerbirliği maçında 62. dakikada Aboubakar'ın yerine oyuna dahil olarak tam 1150 gün sonra Süper Lig'de yeniden forma giydi. Tosun attığı 2 golle takımını sırtladı.

    Bu sonuçla Siyah-Beyazlılar puanını 51 yaparak Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanını eşitledi ve averajla lig ikinciliğini sürdürdü.

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        İLK YARIDAN DAKİKALAR
        4. dakikada Beşiktaş, Ghezzal'ın golüyle öne geçti. Rosier'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ghezzal, ayak içiyle yaptığı şık vuruşla kaleci Nordfeldt'in sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

        12. dakikada Ljajic'in ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.

        20. dakikada sol kanattan Ljajic'in kullandığı köşe vuruşunda Josef de Souza kafayla topu arkaya aşırttı. Welinton yakın mesafeden topu auta gönderdi.

        22. dakikada Ghezzal'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Aboubakar'ın vuruşunda Nordfeldt gole izin vermedi.

        31. dakikada Gençlerbirliği beraberlik golüne yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Ayite'nin pasında Candeias kaleciyle karşı karşıya kaldı. Portekizli futbolcunun vuruşunda açıyı iyi kapatan Ersin Destanoğlu golü önledi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



        İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
        47' Beşiktaş ikinci yarının başında Ghezzal ile gole yaklaştı. Yıldız oyuncunun şutu az farkla dışarı çıktı.

        54' Larin'in baskısı sonrasında kaleci topu Aboubakar'a gönderdi. Kamerunlu yıldızın şutu dışarı gitti.

        56' Hızlı gelişen atakta Larin'in içeriye çevirdiği topa Ghezzal vurdu ancak Gençlerbirliği savunmasında Polomat golü önledi.

        62' Beşiktaş'ta maçın yıldızı Ghezzal sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Cezayirli futbolcunun yerine N'Koudou dahil oldu. Ayrıca Aboubakar'ın yerine de Cenk Tosun oyuna girdi.

        75' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Cenk Tosun'un sert şutunda Nordfeldt gole izin vermedi.

        76' Larin karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Nordfeldt bu kez ayağıyla golü önledi.

        86' Nkoudou'nun karşı karşıya vuruşunda Nordfeldt yine gole izin vermedi.

        89' Savunma arkasına sarkan Cenk Tosun golünü atarak skoru 2-0'a getirdi.

        90+4' Savunmanın hatasında Beşiktaş, Josef'in asistinde Cenk Tosun'un golüyle deplasmanda 3-0 öne geçti.
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