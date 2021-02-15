



Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamada, www.matchwornshirt.com sitesinden satışa çıkarılan çubuklu formanın 26 bin Euro, gold formanın 4 bin 800 Euro ve lacivert formanın 5 bin 250 Euro'ya alıcı bulduğu duyuruldu.