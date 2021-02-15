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    • 15.02.2021 17:38
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    'nin dünyaca ünlü yıldızı , 'li 'ı solladı

    , dünyaca üznlü yıldız oyuncusu için düzenlenen imza töreninde, Özil'in imzaladığı 3 formanın toplam 36 bin 50 Euro'ya satıldığını açıkladı. Mesut'un imzaladığı 67 numaralı formaların www.matchwornshirt.com sitesinde şimdiye kadar satışa çıkarılan tüm formalar arasında en yüksek meblağa ulaştığı ve 'li 'ın rekorunu kırdığı ifade edildi.

    Mesut Özil, Neymar'ı solladı!

    Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'in imza törenine özel hazırlanan ve 32 yaşındaki oyuncunun imzaladığı 3 forma 36 bin 50 Euro'ya satıldı.



    Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamada, www.matchwornshirt.com sitesinden satışa çıkarılan çubuklu formanın 26 bin Euro, gold formanın 4 bin 800 Euro ve lacivert formanın 5 bin 250 Euro'ya alıcı bulduğu duyuruldu.



    MESUT'UN FORMASI REKOR KIRDI
    Açıklamada, Mesut Özil'inin imzaladığı 67 numaralı çubuklu formanın, Matchwornshirt sitesinde şimdiye kadar satışa çıkarılan tüm formalar arasında en yüksek meblağa ulaşarak rekor kırdığı belirtildi.
        Haberler Spor Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, PSG'li Neymar'ı solladı