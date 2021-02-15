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Mostafa Mohamed ve Onyekuru alınmasa Galatasaray'ın durumu ne olurdu? Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası flaş yorum

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 25. haftasında evinde konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 ile geçen Galatasaray, zirvedeki yerini korudu. Yoğun kar yağışı altında ve çamurlu zeminde oynanan maçta Galatasaray'ın golleri Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed'den gelirken, konuk ekibin tek sayısında ise Thelin'in imzası vardı. Maç sonrası spor yazarları karşılaşma ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

15.02.2021 09:21 - Son Güncelleme: 15.02.2021 09:21
Mostafa Mohamed ve Onyekuru alınmasa Galatasaray'ın durumu ne olurdu? Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası flaş yorum

REHA KAPSAL - İKİ FARKLI DEVRE

Böyle ağır zeminlerde ikili mücadelenin öne çıkacağı oyunlar olur. Bu yüzden rakiple aynı dili konuşmak gerekir. Bunu ilk devre Galatasaray, çok iyi bir şekilde sahada uyguladı. Rakibine hem baskı yaptı, hem ikili mücadelelerde ayakta kaldı. Galatasaray'ın ilk yarı hücum ettiği alan tempo yapmaya müsaitti.

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Mostafa Mohamed ve Onyekuru alınmasa Galatasaray'ın durumu ne olurdu? Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası flaş yorum

Bunu Galatasaray, kendi lehine çevirmesini bildi. İlk 26 dakikada 12 şutta 9 isabet sağladı. Bu devrenin özeti; Ertuğrul ile G.Saray arasında geçen bir oyun oldu.

Mostafa Mohamed ve Onyekuru alınmasa Galatasaray'ın durumu ne olurdu? Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası flaş yorum

Mohamed iyi bir santrfor, yerden ve havadan etkili. Üzerine oyun ve sayı (gol) getirecek kalitede bir oyuncu. G.Saray uzun zamandan beri rakiplere tehdit oluşturacak santrforunu bulmuş oldu. İlk yarı Galatasaray, sahadan çok etkilenmezken, Kasımpaşa hayatında ilk kez böyle bir saha görüyor ve oynuyor gibiydi.

Mostafa Mohamed ve Onyekuru alınmasa Galatasaray'ın durumu ne olurdu? Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası flaş yorum

Galatasaray çok kontrollü oynarken, Kasımpaşa çok kontrolsüz bir oyun sergiledi ilk yarı. İkinci devre Galatasaray'da bu hava şartları için yumuşak oyuncular Gedson ve Emre Kılınç oyundan düştü. Bir de buna Babel de eklenince orta saha ve hücum hattındaki etkinliği gitti sarı-kırmızılıların.

Mostafa Mohamed ve Onyekuru alınmasa Galatasaray'ın durumu ne olurdu? Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası flaş yorum

Bu da ilk yarı üretkenliğinin ikinci yarıda ortadan kalkmasına neden oldu. Muslera'nın yan topta yaptığı zamanla hatasıyla Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Bundan sonraki dakikalarda oyuncu değişiklikleriyle oyun Kasımpaşa yarı alanına yığıldı. Bu baskının sonucu Mohamed'in penaltı golü geldi.