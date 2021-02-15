Mostafa Mohamed ve Onyekuru alınmasa Galatasaray'ın durumu ne olurdu? Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası flaş yorum

Mohamed iyi bir santrfor, yerden ve havadan etkili. Üzerine oyun ve sayı (gol) getirecek kalitede bir oyuncu. G.Saray uzun zamandan beri rakiplere tehdit oluşturacak santrforunu bulmuş oldu. İlk yarı Galatasaray, sahadan çok etkilenmezken, Kasımpaşa hayatında ilk kez böyle bir saha görüyor ve oynuyor gibiydi.