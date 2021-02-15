Mostafa Mohamed ve Onyekuru alınmasa Galatasaray'ın durumu ne olurdu? Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası flaş yorum
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 25. haftasında evinde konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 ile geçen Galatasaray, zirvedeki yerini korudu. Yoğun kar yağışı altında ve çamurlu zeminde oynanan maçta Galatasaray'ın golleri Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed'den gelirken, konuk ekibin tek sayısında ise Thelin'in imzası vardı. Maç sonrası spor yazarları karşılaşma ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...
REHA KAPSAL - İKİ FARKLI DEVRE
Böyle ağır zeminlerde ikili mücadelenin öne çıkacağı oyunlar olur. Bu yüzden rakiple aynı dili konuşmak gerekir. Bunu ilk devre Galatasaray, çok iyi bir şekilde sahada uyguladı. Rakibine hem baskı yaptı, hem ikili mücadelelerde ayakta kaldı. Galatasaray'ın ilk yarı hücum ettiği alan tempo yapmaya müsaitti.
Mohamed iyi bir santrfor, yerden ve havadan etkili. Üzerine oyun ve sayı (gol) getirecek kalitede bir oyuncu. G.Saray uzun zamandan beri rakiplere tehdit oluşturacak santrforunu bulmuş oldu. İlk yarı Galatasaray, sahadan çok etkilenmezken, Kasımpaşa hayatında ilk kez böyle bir saha görüyor ve oynuyor gibiydi.