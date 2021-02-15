Sezon başında 4 yıllık aranın ardından Beşiktaş'tan ayrılıp Fenerbahçe'ye geri dönen Gökhan Gönül'ün kariyeri ile ilgili kritik bir karar almanın eşiğinde olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'ye geri döndükten sonra bu sezon lige iyi bir başlangıç yapan Gökhan Gönül, yaşadığı sakatlığın ardından bir süre formasından uzak kalmış ve sağ bekteki yerini Nazım Sangare'ye kaptırmıştı.
Sakatlığını atlattıktan sonra kupadaki Başakşehir maçında forma giyen ligde ise henüz süre alamayan 36 yaşındaki Gökhan Gönül'ün sezon sonu için aktif futbolculuk kariyerini sonlandırma kararı alabileceği ve bu konuda yakın çevresi ile fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.