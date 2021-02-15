Sakatlığını atlattıktan sonra kupadaki Başakşehir maçında forma giyen ligde ise henüz süre alamayan 36 yaşındaki Gökhan Gönül'ün sezon sonu için aktif futbolculuk kariyerini sonlandırma kararı alabileceği ve bu konuda yakın çevresi ile fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.