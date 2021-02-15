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    • 15.02.2021 16:35
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    futbolu bırakıyor mu? 'nin tecrübeli yıldızından flaş karar

    Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak 'ye dönen 'ün kritik bir kararın eşiğinde olduğu iddia edildi. Lige iyi bir başlangıç yapan, ardından yaşadığı sakatlıkla birlikte formayı Nazım Sangare'ye kaptıran Gökhan'ın futbolu bırakabileceği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Gökhan Gönül futbolu bırakıyor mu?

    Sezon başında 4 yıllık aranın ardından Beşiktaş'tan ayrılıp Fenerbahçe'ye geri dönen Gökhan Gönül'ün kariyeri ile ilgili kritik bir karar almanın eşiğinde olduğu öğrenildi.



    Fenerbahçe'ye geri döndükten sonra bu sezon lige iyi bir başlangıç yapan Gökhan Gönül, yaşadığı sakatlığın ardından bir süre formasından uzak kalmış ve sağ bekteki yerini Nazım Sangare'ye kaptırmıştı.

    Sakatlığını atlattıktan sonra kupadaki Başakşehir maçında forma giyen ligde ise henüz süre alamayan 36 yaşındaki Gökhan Gönül'ün sezon sonu için aktif futbolculuk kariyerini sonlandırma kararı alabileceği ve bu konuda yakın çevresi ile fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

        Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve mukavelesinde 1 yıllık opsiyon bulunan Gökhan Gönül'ün futbolculuk hayatını sonlandırması halinde kariyerine Sarı-Lacivertli kulüpte antrenör ya da idari personel olarak devam etmek istediği konuşuluyor.

        GÖKHAN GÖNÜL BU SEZON NE YAPTI?
        Süper Lig:         10 maç - 900 dakika
        Gol: 2
        Asist: 1
        Türkiye Kupası: 1 maç - 90 dakika
        Gol-Asist: Yok
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        Haberler Spor Gökhan Gönül futbolu bırakıyor mu? Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızından flaş karar