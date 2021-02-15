AVRUPA KULÜPLERİ DE YAKINDAN İZLİYOR

1.80 boyundaki genç forvet bu sezon Arnavutluk Ligi'nde 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe scout ekibi ve transfer departmanı, Ernest Muçi'yi sürekli takip ederek raporlar hazırlıyor. Arnavut futbolcuyu birçok Avrupa kulübünün de yakından izlediği belirtiliyor.