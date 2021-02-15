Sarı-Lacivertliler, Arnavut ekibi KF Tirana formasını giyen 19 yaşındaki forveti transfer gündemine aldı. Ülkesinin U21 milli takımının formasını giyen Ernest Muçi yaş kategorisinde Avrupa'nın en çok gelecek vaat eden hücum oyuncuları arasında gösteriliyor.
AVRUPA KULÜPLERİ DE YAKINDAN İZLİYOR
1.80 boyundaki genç forvet bu sezon Arnavutluk Ligi'nde 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe scout ekibi ve transfer departmanı, Ernest Muçi'yi sürekli takip ederek raporlar hazırlıyor. Arnavut futbolcuyu birçok Avrupa kulübünün de yakından izlediği belirtiliyor.
UZUN VADELİ YATIRIM
Fenerbahçe yönetimi eğer teknik heyetten de olumlu rapor gelirse Muçi'yle ilgili kısa süre içinde resmi temaslara başlayacak.