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    • 14.02.2021 18:35
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    Göztepe: 2 - Medipol Başakşehir: 1 | Geniş maç özeti

    'in 25. haftasında Göztepe evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 4 hafta aranın ardından galibiyetle tanıştı. Göztepe, ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırırken ligde üst üste 4. yenilgisini alan Başakşehir'in galibiyet hasreti de 7 maça yükseldi. İşte zorlu müsabakanın detayları...

    Göztepe, Başakşehir'e evinde geçit vermedi

    Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini; Soner Aydoğdu ve penaltıdan Peter Zulj kaydetti.

    Göztepe: 2 - Medipol Başakşehir: 1

    Stat: Gürsel Aksel

    Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Bilal Gölen

    Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 63 Murat Paluli), Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 87 Tripic), Nwobodo, Soner Aydoğdu (Dk. 63 Esiti), Cherif Ndiaye, Zulj (Dk. 70 Diabate), Jahovic (Dk. 87 Titi)

    Medipol Başakşehir: Mert Günok, Muhammed Emin Sarıkaya (Dk. 63 Rafael), Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Ndayishimiye (Dk. 63 Mehmet Topal), Azubuike, Fernandes (Dk. 63 Guldbrandsen), Berkay Özcan, Crivelli

    Goller: Dk. 24 Soner Aydoğdu, Dk. 53 Zulj (Penaltıdan) (Göztepe), Dk. 59 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

    Sarı kartlar: Dk. 16 Duarte, Dk. 45+2 Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir), Dk. 20 Nwobodo (Göztepe)

    MAÇIN ÖZETİ

    Süper Lig'in 25. haftasındaki Göztepe-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısını, ev sahibi ekip 1-0 üstün tamamladı.

    22. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Jahovic'in bekletmeden kaleye göndermek isteği topu kaleci Mert, güzel bir kurtarışla uzaklaştırdı.

    24. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Gassama'nın yaptığı ortada penaltı noktasından topa hareketlenen Soner Aydoğdu, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

    33. dakikada Halil'in sol kanattan yaptığı ortada Alpaslan'ın kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

        Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 önde bitirdi.

        Müsabakanın 46. dakikasında sağ kanattan Auzubuike'nin yaptığı ortada Fernandes'in kafa vuruşunda kaleci İrfan Can topu uzaklaştırdı. Dönen topla buluşan Deniz'in şutunda Atınç topu kornere uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında sağ kanattan yapılan ortada Epureanu'nun kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağa kaleci İrfan Can müdahale etti. Topu önünde bulan Fernandes'in şutunda top auta gitti.

        51. dakikada Epureanu ile girdiği ikili mücadelenin ardından Jahovic'in yerde kalmasıyla hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. 53. dakikada atışı kullanan Zulj, topu filelere gönderdi: 2-0.

        57. dakikada sağ kanattan Halil'in yaptığı ortada Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda direkten dönen topu kaleye göndermek isteyen Zulj'un şutunda top Jahovic'e çarptı. Topu önünde bulan Soner'in şutunda top direğin yanından auta gitti.

        59. dakikada Medipol Başakşehir farkı 1'e indirdi. Sol kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın yaptığı ortada Deniz Türüç düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-1.

        86. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Guldbrandsen'in şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

        90+5. dakikada Cherif Ndiaye ile Rafael arasındaki mücadelenin ardından hakem Ümit Öztürk Rafael'i kırmızı kartla cezalandırdı. Ancak pozisyon ofsayt olduğu için Ümit Öztürk, kırmızı kartı iptal etti.

        Karşılaşma Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
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