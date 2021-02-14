Göztepe: 2 - Medipol Başakşehir: 1 | Geniş maç özeti

Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini; Soner Aydoğdu ve penaltıdan Peter Zulj kaydetti.
Göztepe: 2 - Medipol Başakşehir: 1
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Bilal Gölen
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 63 Murat Paluli), Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 87 Tripic), Nwobodo, Soner Aydoğdu (Dk. 63 Esiti), Cherif Ndiaye, Zulj (Dk. 70 Diabate), Jahovic (Dk. 87 Titi)
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Muhammed Emin Sarıkaya (Dk. 63 Rafael), Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Ndayishimiye (Dk. 63 Mehmet Topal), Azubuike, Fernandes (Dk. 63 Guldbrandsen), Berkay Özcan, Crivelli
Goller: Dk. 24 Soner Aydoğdu, Dk. 53 Zulj (Penaltıdan) (Göztepe), Dk. 59 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 16 Duarte, Dk. 45+2 Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir), Dk. 20 Nwobodo (Göztepe)
MAÇIN ÖZETİ
Süper Lig'in 25. haftasındaki Göztepe-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısını, ev sahibi ekip 1-0 üstün tamamladı.
22. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Jahovic'in bekletmeden kaleye göndermek isteği topu kaleci Mert, güzel bir kurtarışla uzaklaştırdı.
24. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Gassama'nın yaptığı ortada penaltı noktasından topa hareketlenen Soner Aydoğdu, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
33. dakikada Halil'in sol kanattan yaptığı ortada Alpaslan'ın kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti.