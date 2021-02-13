



Sarı-lacivertliler rakibini yenip, üst üste gelen kötü sonuçları unutmak ve yeni bir seri için ilk adımı atmak istiyor. Kupa maçında yoğun eleştiri alan Harun eldivenleri Altay'a devredecek.



Savunma Nazım, Serdar, Szalai ve Caner'den oluşacak. Orta alanda Ozan ve Sosa'ya Mert Hakan eklenecek. Hücumda Osayi-Samuel, Valencia ve Samatta olacak.





Görüntüler BeinSports'dan alınmıştır



SERDAR AZİZ'LE DEVAM

Sakat olan Pelkas, İrfan Can ve Gustavo ile kırmızı kart cezalısı Lemos bugün yok. Erol Bulut tercihini son maçlarda düşüşe geçse de Serdar Aziz'den yana kullandığı için sakatlığını atlatan Tisserand kulübede görev bekleyecek.