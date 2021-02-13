Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray derbisinin ardından radikal bir karar aldı. Sarı-lacivertliler, ofsaytta topa ilk dokunma anı ve ofsayt çizgisinin hangi kamera açısından çekildiği gibi konularda inceleme başlattı.
VAR KARARI AVRUPA'YA TAŞINACAK
Derbi sonrası bu konuyla ilgili resmi siteden açıklama yapan kulüp, VAR skandallarının devam etmesi halinde konuyu Avrupa'ya taşıyacak. Fenerbahçe, özellikle topa ilk dokunma anının nasıl belirlendiğine dair yoğun bir mesai harcadı.
ÇİZGİ HANGİ AÇIDAN ÇEKİLİYOR
Bir saniye içerisinde 24 farklı karenin bulunduğu, bu karelerden herhangi birinin seçilmesinin ofsayt kararını tamamen değiştirebileceği fark edildi. Bunun dışında ofsayt çizgisinin çekilmesinde herhangi bir kaydırma yapılamayacağı görüldü.
Çizginin çekilmesinde sıkıntı yok, çünkü bunu bir otomasyon programı yapıyor. Ancak çizginin hangi açıdan çekildiği ofsayt konusundaki kararı değiştirebiliyor.
PELKAS VE OZAN'IN GOLLERİ ÖRNEK
Yüzde 100 doğru karar için çizgi çekilen oyuncularla aynı hat üzerinde bir kamera açısı gerekiyor. Pelkas (Gaziantep) ve Ozan'ın (G.Saray) iptal edilen gollerinde kamera açısı aynı hat üzerinde değil.