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    • 13.02.2021 09:47
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    SON DAKİKA: Dev derbi sonrası 'den tarihi VAR kararı!

    Son dakika haberi! yönetimi, Kadıköy'de oynanan derbisinin ardından VAR sistemiyle ilgili tarihi bir karar aldı. Bir saniye içerisinde 24 farklı karenin bulunduğu, bu karelerden herhangi birinin seçilmesinin ofsayt kararını tamamen değiştirebileceği belirten Sarı-Lacivertliler, kalan lig maçlarında benzer bir durum yaşanırsa Premier Lig ve Bundesliga'daki örnekleri de alıp dosyayı Avrupa'ya taşıyacak.

    Fenerbahçe'den tarihi VAR kararı!

    Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray derbisinin ardından radikal bir karar aldı. Sarı-lacivertliler, ofsaytta topa ilk dokunma anı ve ofsayt çizgisinin hangi kamera açısından çekildiği gibi konularda inceleme başlattı.

    VAR KARARI AVRUPA'YA TAŞINACAK
    Derbi sonrası bu konuyla ilgili resmi siteden açıklama yapan kulüp, VAR skandallarının devam etmesi halinde konuyu Avrupa'ya taşıyacak. Fenerbahçe, özellikle topa ilk dokunma anının nasıl belirlendiğine dair yoğun bir mesai harcadı.



    ÇİZGİ HANGİ AÇIDAN ÇEKİLİYOR
    Bir saniye içerisinde 24 farklı karenin bulunduğu, bu karelerden herhangi birinin seçilmesinin ofsayt kararını tamamen değiştirebileceği fark edildi. Bunun dışında ofsayt çizgisinin çekilmesinde herhangi bir kaydırma yapılamayacağı görüldü.

    Çizginin çekilmesinde sıkıntı yok, çünkü bunu bir otomasyon programı yapıyor. Ancak çizginin hangi açıdan çekildiği ofsayt konusundaki kararı değiştirebiliyor.



    PELKAS VE OZAN'IN GOLLERİ ÖRNEK
    Yüzde 100 doğru karar için çizgi çekilen oyuncularla aynı hat üzerinde bir kamera açısı gerekiyor. Pelkas (Gaziantep) ve Ozan'ın (G.Saray) iptal edilen gollerinde kamera açısı aynı hat üzerinde değil.



        Fenerbahçe bu konuyla ilgili tespitler yapmaya devam edecek. Premier Lig ve Bundesliga'daki örnekler bu dosyaya eklenecek. Kalan lig maçlarında benzer bir durum yaşanırsa, dosya Avrupa'ya taşınacak.

        Sabah'ın haberine göre, konunun uzmanlarından Türkiye'deki VAR çizgisi uygulamasının standartlara uygun olup olmadığı sorgulanacak.



        KARA BULUTLARI DAĞITMAK İSTİYOR!
        Galatasaray'a yenilip, liderlikten averajla 3. sıraya düşen, ardından Başakşehir'e yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak.



        Sarı-lacivertliler rakibini yenip, üst üste gelen kötü sonuçları unutmak ve yeni bir seri için ilk adımı atmak istiyor. Kupa maçında yoğun eleştiri alan Harun eldivenleri Altay'a devredecek.

        Savunma Nazım, Serdar, Szalai ve Caner'den oluşacak. Orta alanda Ozan ve Sosa'ya Mert Hakan eklenecek. Hücumda Osayi-Samuel, Valencia ve Samatta olacak.



        Görüntüler BeinSports'dan alınmıştır


        SERDAR AZİZ'LE DEVAM
        Sakat olan Pelkas, İrfan Can ve Gustavo ile kırmızı kart cezalısı Lemos bugün yok. Erol Bulut tercihini son maçlarda düşüşe geçse de Serdar Aziz'den yana kullandığı için sakatlığını atlatan Tisserand kulübede görev bekleyecek.

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        Haberler Spor SON DAKİKA: Dev derbi sonrası Fenerbahçe'den tarihi VAR kararı!