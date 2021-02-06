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    • 07.02.2021 01:18
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    isi sonrası 'de isyan VAR! "Bu kaçıncı?! Yeter!"

    'in 24. haftasında evinde, 'a 1-0 mağlup oldu. Sarı lacivertli ekibin 75. dakikada bulduğu gol, VAR kontrolü sonrası iptal edildi. Fenerbahçe kulübü, sosyal medya paylaşımında bu karara isyan etti.

    Fenerbahçe'de isyan VAR!

    Süper Lig'in 24. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'nin, Galatasaray karşısında attığı gol VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

    Karşılaşmanın 76. dakikasında Mesut Özil'in kullandığı serbest vuruşta Ozan Tufan defans oyuncularının arasından yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve köşeye giden topta Muslera çaresiz kaldı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.



    GOL İPTAL EDİLDİ
    Maçın hakemi Cüneyt Çakır orta noktayı işaret ederek golü verdi ancak VAR odasında hakem Ali Palabıyık'tan gelen uyarının ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.


    Görüntü beINSport'tan alınmıştır

    FENERBAHÇE'DEN TEPKİ GELDİ
    Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından golün iptaline tepki gösterdi. Fenerbahçe'nin paylaşımında, "Bu kaçıncı?! YETER! Göz VAR izan VAR Ofsayt YOK!" ifadeleri yer aldı.
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    Haberler Spor Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe'de isyan VAR! "Bu kaçıncı?! Yeter!"