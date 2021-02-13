Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 13.02.2021 Gazete
    ABONE OL

    ’den ’a olay sözler: Kalibresizlik kalitesizlik!

    Başkanı , “, şampiyon olabilirsin ama bu kafa yapısıyla, bu kalitesizlik ve kalibrezsliikle sizden hiçbir şey olmaz. Yenilgiyi sindirmek de asalet ister" dedi.

    Kalibresizlik kalitesizlik!

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sponsorluk anlaşması sonrasında ezeli rakibi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili gündemi sarsacak açıklamalar yaptı… İşte o açıklamalar: Ali Koç, şampiyon olabilirsin ama bu kafa yapısıyla sizden hiçbir şey olmaz… Kalibresizsin, kalitesizsin.

    BEYİN AMELİYATI OLDUM DA!
    F.bahçe'yle bir maç yaptık, kaç kaç bitti? Ben beyin ameliyatı oldum da, unutuyorum. Biz yendik mi? Taraftarda öyle bir hava var ki, dayak yemişiz de yenilmişiz gibi…

    BİLDİRİYİ SEN YAZDIRDIN
    17 kulüp hakemler için bize birlik oldunuz. Bildiri yayınladınız, 'Hakemler de insandır, hata yapabilir' dediniz. Eyy Ali Koç, bunu sen yazdırdın!

        MERTÇE ÇIKIP AÇIKLASINLAR
        Derbide 150 taraftar bir anda oldu 3 bin kişi... Çocukça savunma yapmasınlar, mertçe desinler ki 'Şifre 1907'ydi. 1907 diyen herkes stada girdi. Ben mertlikten yanayım, biz aptal değiliz.

        YÖNETİCİLİKLER BİTECEKTİ
        Futbol Federasyonu, derbiyle ilgili sevki seyirciden yapmadı eğer sevkten yapmış olsaydı bazılarının yöneticilikleri bitecekti. Artık ortaya çıktı. 3 bin kişi stada almanın bedeli 72 bin TL ise bu kadarsa bunu cebimden öderim.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Mustafa Cengiz’den Ali Koç’a olay sözler: Kalibresizlik kalitesizlik!