Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sponsorluk anlaşması sonrasında ezeli rakibi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili gündemi sarsacak açıklamalar yaptı… İşte o açıklamalar: Ali Koç, şampiyon olabilirsin ama bu kafa yapısıyla sizden hiçbir şey olmaz… Kalibresizsin, kalitesizsin.
BEYİN AMELİYATI OLDUM DA!
F.bahçe'yle bir maç yaptık, kaç kaç bitti? Ben beyin ameliyatı oldum da, unutuyorum. Biz yendik mi? Taraftarda öyle bir hava var ki, dayak yemişiz de yenilmişiz gibi…
BİLDİRİYİ SEN YAZDIRDIN
17 kulüp hakemler için bize birlik oldunuz. Bildiri yayınladınız, 'Hakemler de insandır, hata yapabilir' dediniz. Eyy Ali Koç, bunu sen yazdırdın!