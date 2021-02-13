Tahkim Kurulu, G.Saraylı Arda Turan'ın 2 maçlık men cezasını onadı. Yapılan açıklamada 2 maç men ve 13 bin lira para cezasının oy birliğiyle onandığı bildirildi. Yıldız oyuncu da buna karşılık olarak taraftarların tribünde açtığı "Arda haklı beyler" pankartını sosyal medya hesabında paylaştı.
CİMBOM ŞUT ÇALIŞTI
Galatasaray, yarın Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün devam etti… Sarı-Kırmızılı futbolcular antrenmandan hemen sonra şut çalışması yaptı.
RADAMEL FALCAO MIAMI'YE GİDECEK!
Galatasaray'ın maçlarını yayınlayan Kolombiya televizyonu Win Sport TV'nin muhabiri Felipe Sierra, Falcao'nun yeni adresini açıkladı. Sierra, Falcao'nun sezon sonu Inter Miami'ye gideceğini belirtti.