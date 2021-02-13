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    • Spor
    • 13.02.2021 Gazete
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    ’ın cezası onandı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Tahkim Kurulu, G.Saraylı ’ın 2 maçlık men cezasını onadı. Yapılan açıklamada 2 maç men ve 13 bin lira para cezasının oy birliğiyle onandığı bildirildi. Yıldız oyuncu da buna karşılık olarak taraftarların tribünde açtığı “Arda haklı beyler” pankartını sosyal medya hesabında paylaştı.

    Arda Turan’ın cezası onandı

    Tahkim Kurulu, G.Saraylı Arda Turan'ın 2 maçlık men cezasını onadı. Yapılan açıklamada 2 maç men ve 13 bin lira para cezasının oy birliğiyle onandığı bildirildi. Yıldız oyuncu da buna karşılık olarak taraftarların tribünde açtığı "Arda haklı beyler" pankartını sosyal medya hesabında paylaştı.

    CİMBOM ŞUT ÇALIŞTI
    Galatasaray    , yarın Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün devam etti… Sarı-Kırmızılı futbolcular antrenmandan hemen sonra şut çalışması yaptı.

    RADAMEL FALCAO MIAMI'YE GİDECEK!
    Galatasaray'ın maçlarını yayınlayan Kolombiya televizyonu Win Sport TV'nin muhabiri Felipe Sierra, Falcao'nun yeni adresini açıkladı. Sierra, Falcao'nun sezon sonu Inter Miami'ye gideceğini belirtti.

        ERZURUM RİZE'Yİ AVLADI
        Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında BB Erzurumspor deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Erzurum, ilk yarısı golsüz tamamlanan maçta Rize'yi 77. dakikada Chahechouhe ve 90+2'de Oltan'ın attığı gollerle yendi. Çaykur Rize'de 83. dakikada Fernando ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Rize'den 3 puanla dönen ve yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran BB Erzurumspor, puanını 25'e yükselterek 15. sıranın sahibi oldu ve maç fazlasıyla küme düşme hattından çıktı. Riz eise ligde 5 maçtır kazanamıyor.

        KAYSERİ-ANKARAGÜCÜ
        Süper Lig'de bugün 1 maç daha oynanacak. HES Kablo Kayserispor sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Saat 13.30'da start alacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.

        BUSE'DEN ALTIN MADALYA
        Milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu, 65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası 51 kilo final müsabakasında rakibi Cacic Nikolina'yı mağlup ederek altın madalya kazandı.

            DJOKOVİC 4. TURDA
            Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 3 numaralı seribaşı Dominic Thiem, 4. tura yükseldi. Djokovic 3. turda ABD'li Fritz'i 3-2 ile geçti.

            SAVUNMADA SARI ALARM!
            Savunmanın iki vazgeçilmezi Edgar Ie ve Vitor Hugo sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu bugün kart görürse Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

            TRABZONSPOR ZİRVE AŞKINA
            Trabzonspor Süper Lig'de bugün 16.00'da Gaziantep'i konuk edecek. Maçı Zorbay Küçük yönetecek. Fırtına, galibiyet serisine devam etmeye çalışacak.

                YORGUN FENER 3 PUAN PEŞİNDE
                Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün 19.00'da Karagümrük deplasmanında ter dökecek. Maçı Halis Özkahya yönetecek. F.Bahçe'de Pelkas, Gustavo, İrfan Can sakatlıkları, Lemos da cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

                ADEMİ FENER'E RAKİP OLUYOR
                Kısa süre önce Karagümrük'e kiralanan Kemal Ademi, bugün F.Bahçe'ye karşı rakip olarak forma giyecek.

                MESUT ÖZİL 11'DE ÇIKIYOR
                F.bahçe'nin ocak ayındaki flaş transferi Mesut Özil bugün Karaügümrük karşısında ilk kez 11'de saha çıkacak. Mesut'lu F.Bahçe'nin performansı merakla bekleniyor.

                    ALTINORDU DOLUDİZGİN
                    TFF 1.Lig'de 21. haftanın açılış maçında Altınordu deplasmanda Ankaraspor'u 3-0 mağlup etti. İzmir ekibi bu sonuçla son 3 maçını da kazanarak zirvedeki iddiasını devam ettirdi. Altınordu'nun maçtaki gollerini Enis Destan (2) ve Burak İnce kaydetti.

                    G.SARAY VE BEŞİKTAŞ'A SAAT MÜJDESİ
                    Meteorolojiden verilen kar yağışı alarmının ardından Galatasaray ve Beşiktaş, TFF'ye başvurmuştu. TFF yarınki G.Saray-Kasımpaşa ve pazartesi oynanacak G.Birliği-Beşiktaş maçlarının başlama saatini 19.00'dan 16.00'ya aldı.
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                    Haberler Spor Arda Turan’ın cezası onandı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)