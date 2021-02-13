Tahkim Kurulu, G.Saraylı Arda Turan'ın 2 maçlık men cezasını onadı. Yapılan açıklamada 2 maç men ve 13 bin lira para cezasının oy birliğiyle onandığı bildirildi. Yıldız oyuncu da buna karşılık olarak taraftarların tribünde açtığı "Arda haklı beyler" pankartını sosyal medya hesabında paylaştı.