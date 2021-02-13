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    • 13.02.2021 14:01
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    İki yıldızdan biri Aslan olacak! 'da yeni sezon için transfer harekatı başladı

    Çok başarılı bir ara transfer dönemini geride bırakan vakit kaybetmeden yeni sezon kadro planlamasına da başladı. Kiralık sözleşmesi sona erecek olan ile yollarını ayıracak olan Sarı-Kırmızılılar sol bek bölgesi için iki yıldızla masaya oturdu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İki yıldızdan biri Aslan olacak!

    Finansal olarak en doğru hamleleri yapmaya çalışan ve sezon sonunda serbest kalacak isimlere yönelen Sarı-Kırmızılılar'ın ilk hedefi Yairo Moreno…


    25 YAŞINDAKİ İSİMLE ANLAŞMA SAĞLANDI
    Meksika kulübü Leon ile sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Kolombiyalı sol bekle yaklaşık 15 gün önce temas sağlandı. Menajeriyle yapılan yoğun pazarlıkların ardından 25 yaşındaki futbolcu ile büyük oranda anlaşma sağlandı.

    DİĞER SOL BEK EZGJAN ALIOSKI
    Cimbom'un görüştüğü diğer sol bek ise Ezgjan Alioski… Premier Lig ekiplerinden Leeds United'ta forma giyen 29 yaşındaki Makedon yıldız da sezon sonunda serbest kalacak. Yönetim, Alioski'nin menajeriyle de temas halinde.


        Teknik direktör Fatih Terim hem daha genç olması hem de ileride kulübe para kazandırma ihtimali nedeniyle Yairo Moreno'nun transferine daha sıcak bakıyor. Ancak Kolombiyalı yıldızla yapılan pazarlıklarda beklenmedik bir pürüz çıkarsa bu kez Alioski'nin bitirilmesi hedefleniyor.



        İki futbolcunun da ortak noktaları, savunmadan çok hücum performansları ile ön plana çıkan sol bekler olmaları.

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