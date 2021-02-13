Finansal olarak en doğru hamleleri yapmaya çalışan ve sezon sonunda serbest kalacak isimlere yönelen Sarı-Kırmızılılar'ın ilk hedefi Yairo Moreno…
25 YAŞINDAKİ İSİMLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Meksika kulübü Leon ile sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Kolombiyalı sol bekle yaklaşık 15 gün önce temas sağlandı. Menajeriyle yapılan yoğun pazarlıkların ardından 25 yaşındaki futbolcu ile büyük oranda anlaşma sağlandı.
DİĞER SOL BEK EZGJAN ALIOSKI
Cimbom'un görüştüğü diğer sol bek ise Ezgjan Alioski… Premier Lig ekiplerinden Leeds United'ta forma giyen 29 yaşındaki Makedon yıldız da sezon sonunda serbest kalacak. Yönetim, Alioski'nin menajeriyle de temas halinde.