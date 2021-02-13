

Teknik direktör Fatih Terim hem daha genç olması hem de ileride kulübe para kazandırma ihtimali nedeniyle Yairo Moreno'nun transferine daha sıcak bakıyor. Ancak Kolombiyalı yıldızla yapılan pazarlıklarda beklenmedik bir pürüz çıkarsa bu kez Alioski'nin bitirilmesi hedefleniyor.