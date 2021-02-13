Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 13.02.2021 14:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.02.2021 19:17
    ABONE OL

    1-0 | MAÇ SONU

    'in 25. haftasında sahasında 'yı konuk etti. Karşılaşma 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. Fırtına'nın golü Bakasetas'dan geldi.

    Fırtına 3 puanı kaptı!

    'in 25. haftasında , sahasında 'yi konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip, yeni transferi Yunan yıldız Bakasetas'ın 67'de attığı golle 1-0 kazandı. 27 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili formayla üst üste 3. maçında 3 golünü kaydetti.



    NWAKAEME KIZARDI
    Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme ise 90+5'te ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

    PUAN FARKI 3'E İNDİ
    Bu sonuçla galibiyet serisini 6 maça çıkaran Trabzonspor 45 puan yükseldi ve maç fazlasıyla zirvedeki 3 büyük takımla puan farkını 3'e indirdi. Gaziantep FK ise 38 puanda kaldı.

    6 MAÇLIK SERİ
    Trabzonspor elde ettiği galibiyetle bu sezon Süper Lig'de 6 maç üst üste kazanan ilk takım oldu.



    MAÇIN ÖZETİ VE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    MAÇTAN DAKİKALAR

    12. dakikada ceza alanı sağ tarafında topla buluşan Mirallas'ın şutunda kaleci Uğurcan Çakır, ayaklarıyla topu kornere çeldi.

    25. dakikada Berat Özdemir'in pasında, Djaniny'in şutunda, kaleci Günay Güvenç, topu yatarak kontrol etti.

    34. dakikada Djilobodji'nin uzaklaştırmak istediği top yakın mesafede Flavio'nun önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

    38. dakikada sol taraftan ilerleyerek ceza alanına giren Djaniny'in şutunda kaleci Günay Güvenç, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

    41. dakikada Maxim'in ceza alanı dışından şutunda yerden de seken topu Uğurcan Çakır, çıkardı.

    Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

    İKİNCİ YARI
    57. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda, top kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

    67. dakikada Nwakaeme'nin pasında, Flavio kafayla topu yakın mesafedeki Bakasetas'ın önüne indirdi. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

    Kalan dakikalarda da gol olmayınca bordo-mavililer, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.



    TRABZONSPOR: 1 - GAZİANTEP: 0

    Stat: Medical Park

    Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken

    Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Flavio, Ekuban (Dk. 85 Yusuf Sarı), Bakasetas (Dk. 90 Yunus Mallı), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 90+2 Afobe)

    Gaziantep : Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 84 Bilal Başacıkoğlu), Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Tosca, Güray Vural (Dk. 90 Morais), Rashid (Dk. 46 Vetrih), Jefferson (Dk. 84 Kenan Özer), Maxim, Mirallas, Muhammet Demir (Dk. 90 Riberio)

    Gol: Dk. 67 Bakasetas (Trabzonspor)

    Kırmızı kart: Dk. 90+6 Nwakaeme (Trabzonspor)

    Sarı kartlar: Dk. 60 Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 57 Mirallas, Dk. 60 Vetrih, Dk. 61 Ricardo Sa Pinto, Dk. 76 Ertuğrul Ersoy, Dk. 89 Maxim (Gaziantep Teknik Direktörü) (Gaziantep)

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Trabzonspor 1-0 Gaziantep FK | MAÇ SONU