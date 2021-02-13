Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yi konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip, yeni transferi Yunan yıldız Bakasetas'ın 67'de attığı golle 1-0 kazandı. 27 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili formayla üst üste 3. maçında 3 golünü kaydetti.







NWAKAEME KIZARDI

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme ise 90+5'te ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

PUAN FARKI 3'E İNDİ

Bu sonuçla galibiyet serisini 6 maça çıkaran Trabzonspor 45 puan yükseldi ve maç fazlasıyla zirvedeki 3 büyük takımla puan farkını 3'e indirdi. Gaziantep FK ise 38 puanda kaldı.





6 MAÇLIK SERİ

Trabzonspor elde ettiği galibiyetle bu sezon Süper Lig'de 6 maç üst üste kazanan ilk takım oldu.







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MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada ceza alanı sağ tarafında topla buluşan Mirallas'ın şutunda kaleci Uğurcan Çakır, ayaklarıyla topu kornere çeldi.

25. dakikada Berat Özdemir'in pasında, Djaniny'in şutunda, kaleci Günay Güvenç, topu yatarak kontrol etti.

34. dakikada Djilobodji'nin uzaklaştırmak istediği top yakın mesafede Flavio'nun önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

38. dakikada sol taraftan ilerleyerek ceza alanına giren Djaniny'in şutunda kaleci Günay Güvenç, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada Maxim'in ceza alanı dışından şutunda yerden de seken topu Uğurcan Çakır, çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARI

57. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda, top kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

67. dakikada Nwakaeme'nin pasında, Flavio kafayla topu yakın mesafedeki Bakasetas'ın önüne indirdi. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

Kalan dakikalarda da gol olmayınca bordo-mavililer, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.







TRABZONSPOR: 1 - GAZİANTEP: 0



Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Flavio, Ekuban (Dk. 85 Yusuf Sarı), Bakasetas (Dk. 90 Yunus Mallı), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 90+2 Afobe)

Gaziantep : Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 84 Bilal Başacıkoğlu), Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Tosca, Güray Vural (Dk. 90 Morais), Rashid (Dk. 46 Vetrih), Jefferson (Dk. 84 Kenan Özer), Maxim, Mirallas, Muhammet Demir (Dk. 90 Riberio)

Gol: Dk. 67 Bakasetas (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+6 Nwakaeme (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 60 Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 57 Mirallas, Dk. 60 Vetrih, Dk. 61 Ricardo Sa Pinto, Dk. 76 Ertuğrul Ersoy, Dk. 89 Maxim (Gaziantep Teknik Direktörü) (Gaziantep)