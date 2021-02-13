Formayı alır almaz hemen eski performansını yakalayan Uruguaylı kaleci, Galatasaray'ın yeniden liderliğe yükselmesinde çok büyük bir rol oynadı.
AVRUPA'DA ZİRVEDE
Muslera sakatlık sonrası Süper Lig'de oynadığı 5 maçta kalesinde sadece 2 gol görürken, kurtarış yüzdesiyle Avrupa'nın en önemli kalecilerini geride bıraktı.
YÜZDE 91'LİK KURTARIŞ YÜZDESİ
Tecrübeli eldiven bu sezon ligde kalesine gelen 23 şutun 21'inde gole izin vermeyerek yüzde 91'e ulaşan muhteşem bir kurtarış yüzdesi yakaladı. Muslera böylece Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en yüksek yüzdeye sahip kaleci oldu.