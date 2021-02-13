YÜZDE 91'LİK KURTARIŞ YÜZDESİ

Tecrübeli eldiven bu sezon ligde kalesine gelen 23 şutun 21'inde gole izin vermeyerek yüzde 91'e ulaşan muhteşem bir kurtarış yüzdesi yakaladı. Muslera böylece Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en yüksek yüzdeye sahip kaleci oldu.