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    • 13.02.2021 14:02
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    Avrupa'da zirvede! 'nın muhteşem dönüşü

    Geçtiğimiz sezon maçında ayağı kırılan 'nın sahalara dönüşü muhteşem oldu. Sakat haliyle bile oturarak antrenman yapan Uruguaylı kaleci Galatasaray'ın liderliğe yükselmesinde büyük pay sahibi. Oynadığı 5 maçında kalesinde sadece 2 gol gören Muslera yüzde 91'le Avrupa'da en çok kurtarış yüzdesine sahip kaleci oldu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Muslera Avrupa'da zirvede! İşte o istatistik

    Formayı alır almaz hemen eski performansını yakalayan Uruguaylı kaleci, Galatasaray'ın yeniden liderliğe yükselmesinde çok büyük bir rol oynadı.

    AVRUPA'DA ZİRVEDE
    Muslera sakatlık sonrası Süper Lig'de oynadığı 5 maçta kalesinde sadece 2 gol görürken, kurtarış yüzdesiyle Avrupa'nın en önemli kalecilerini geride bıraktı.

    YÜZDE 91'LİK KURTARIŞ YÜZDESİ
    Tecrübeli eldiven bu sezon ligde kalesine gelen 23 şutun 21'inde gole izin vermeyerek yüzde 91'e ulaşan muhteşem bir kurtarış yüzdesi yakaladı. Muslera böylece Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en yüksek yüzdeye sahip kaleci oldu.

        İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi ve en yüksek kurtarış yüzdesine sahip olan kaleciler:

        İSPANYA LA LIGA
        Jan Oblak (Atletico Madrid)
        Kurtarış: 57/69
        Yüzde: 82

        FRANSA LIGUE 1
        Mike Maignan (Lille)
        Kurtarış: 54/69
        Yüzde: 78

            İTALYA SERIE A
            Gianluigi Donnarumma (Milan)
            Kurtarış: 64/84
            Yüzde: 76

            İNGİLTERE PREMIER LİG
            Ederson (Manchester City)
            Kurtarış: 35/48
            Yüzde: 72

            ALMANYA BUNDESLIGA
            Manuel Neuer (Bayern Münih)
            Kurtarış: 62/88
            Yüzde: 70
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