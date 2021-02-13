Fenerbahçe yönetiminin Altınordu ile temasa geçtiği ve yeni sezonda genç yıldızı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Orta alanda 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayan Burak İnce bu sezon TFF 1. Lig'de 17 maçta 4 gole imza atarken, Türkiye Kupası'nda da 2 maçta rakip ağları 1 kez havalandırdı.









TEKNİĞİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

U19 Milli Takımımız'ın formasını giyen Burak İnce sol ayağını müthiş kullanıyor. Futbola Manisaspor altyapısında başlayan 1.78 boyundaki genç yetenek yüksek top tekniği ile dikkatleri üzerine çekiyor.







ASLAN'IN GÜNDEMİNDEYDİ

Altınordu ile çok yakın ilişkileri olan Başkan Ali Koç, Ege kulübünden iki yıl önce Berke Özer ve Barış Alıcı'yı transfer etmişti. Fenerbahçe, ismi Galatasaray ile anılan Burak İnce'nin transferini kısa süre içinde bitirmeyi hedefliyor.

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