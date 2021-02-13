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    • 13.02.2021 13:39
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    17 yaşındaki ’ye kancayı taktı | Son dakika transfer gelişmesi

    Son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. döneminde yurt içinden çok sayıda genç ismi kadrosuna katan , gözünü yeniden ’ya çevirdi. Sarı-Lacivertliler henüz 17 yaşında olan ve Türk futbolunun gelecekteki en önemli yıldızlarından biri olması beklenen ’ye kancayı attı. Fenerbahçe, ismi ile anılan Burak İnce’nin transferini kısa süre içinde bitirmeyi hedefliyor.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Fenerbahçe kancayı taktı

    yönetiminin ile temasa geçtiği ve yeni sezonda genç yıldızı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Orta alanda 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayan bu sezon . Lig'de 17 maçta 4 gole imza atarken, 'nda da 2 maçta rakip ağları 1 kez havalandırdı.




    TEKNİĞİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR
    'ın formasını giyen Burak İnce sol ayağını müthiş kullanıyor. Futbola Manisaspor altyapısında başlayan 1.78 boyundaki genç yetenek yüksek top tekniği ile dikkatleri üzerine çekiyor.



    ASLAN'IN GÜNDEMİNDEYDİ
    Altınordu ile çok yakın ilişkileri olan Başkan , Ege kulübünden iki yıl önce Berke Özer ve 'yı transfer etmişti. Fenerbahçe, ismi ile anılan Burak İnce'nin transferini kısa süre içinde bitirmeyi hedefliyor.

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    Haberler Spor Fenerbahçe 17 yaşındaki Burak İnce’ye kancayı taktı | Son dakika transfer gelişmesi