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    • Spor
    • 13.02.2021 Gazete
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    ne umdu ne buldu! Samatta krizi

    'nin sezon başında ’dan büyük umutlarla transfer ettiği Mbwana Samatta şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Sarı-Lacivertli formayla 19 maça çıkan forvet sadece 5 gol atabildi. Samatta, yeni sezon yönetimi de sıkıntıya sokacak.

    Samatta krizi

    Fenerbahçe'nin sezon başında Aston Villa'dan büyük umutlarla transfer ettiği Mbwana Samatta şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Sarı-Lacivertli formayla 19 maça çıkan Tanzanyalı forvet sadece 5 gol atabildi. Samatta, yeni sezon yönetimi de sıkıntıya sokacak.

    ZORUNLU SATIN ALMASI VAR
    Fenerbahçe sezon başında yıldız futbolcuyu 1 yıllığına Aston Villa'dan kiralamış ancak sözleşmeye 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu ekletmişti. Opisyon yazın devreye girecek.

    FENER OYUNCU SATMAK ZORUNDA
    FFP nedeniyle transfer yapılması için 6 milyon Euro'nun üzerinde oyuncu satılması gerekecek. 6 milyon Euro'luk bir gelir elde edilemezse Samatta'nın lisansı bile çıkarılamayacak.
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    Haberler Spor Fenerbahçe ne umdu ne buldu! Samatta krizi