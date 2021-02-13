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    • 13.02.2021 15:48
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    Kayseri'de gol sesi çıkmadı! 0-0 Ankaragücü maç özeti

    Süper Lig'in 25. hafta maçında Hes Kablo , Kadir Has Stadyumu'nda 'nü konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda da gol olmayınca mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

    Kayseri'de gol sesi çıkmadı!

    Süper Lig'in 25'inci haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.




    4'üncü dakikada Hes Kablo Kayserispor atağında ceza sahasına gönderilen ortaya yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşunda top direkten döndü. Seken topu iyi takip eden Uğur Demirok'un sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak bu pozisyonda gol, faul gerekçesiyle iptal edildi.
    18'inci dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında İlhan Parlak rakibini çalımlayarak ceza sahasına kadar gitti. İlhan Parlak'ın ortasında, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Korcan Çelikay kornere gönderdi.

    31'inci dakikada ceza sahası dışında Campanharo, ceza sahası içindeki Lennon'a pas attı. Lennon'un kaleye çektiği şutu Korcan kornere çeldi.
    İlk yarı golsüz tamamlandı.



        48'inci dakikada sağ kanatta İlhan Parlak'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Luckassen'in vuruşu kalecinin dokunuşu ile kornere çıktı.

        64'üncü dakikada sağ çaprazda Avramovski'nin serbest vuruşunu kaleci Korcan yumruklayarak kurtardı.

        90+3'üncü dakikada Sabovic'in sağ kanattan ceza sahası içine ortasına Sapunaru yükseldi, kafa vuruşunda top auta gitti.



        90+5'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Campanharo'nun keleye şutu üstten auta gitti.

        Maçın ilk yarısı, golsüz berabere bitti.

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