





4'üncü dakikada Hes Kablo Kayserispor atağında ceza sahasına gönderilen ortaya yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşunda top direkten döndü. Seken topu iyi takip eden Uğur Demirok'un sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak bu pozisyonda gol, faul gerekçesiyle iptal edildi.

18'inci dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında İlhan Parlak rakibini çalımlayarak ceza sahasına kadar gitti. İlhan Parlak'ın ortasında, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Korcan Çelikay kornere gönderdi.

