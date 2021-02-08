Sakatlığının ardından sahalara müthiş bir dönüş yapan Fernando Muslera, kurtarışlarıyla Fenerbahçe zaferinde önemli pay sahibi oldu. Uruguaylı eldivenin özellikle ilk yarıda yaptığı bir kurtarış maçın seyrini değiştirdi.
Muslera sol kanattan kullanılan kornerde Samatta'nın ön direkte çok yakından yaptığı kafa vuruşunu müthiş bir reflekse çeldi. Tekrar görüntülerde, kurtarış sırasında tecrübeli file bekçisinin gözlerinin kapalı olması dikkat çekti. Hatta bu pozisyonun ardından sosyal medyada, "Gözleri kapalıyken bile ligin en iyisi" yorumları yapıldı.
TAKVİM, Muslera'nın yaptığı bu kurtarışla ilgili çok önemli bir ayrıntıyı ortaya çıkardı. Geçen sezon Rizespor deplasmanında ayağı iki yerden kırılan Uruguaylı kaleci, ameliyat sonrasında hemen idmanlara başlamıştı.