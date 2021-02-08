



Muslera sol kanattan kullanılan kornerde Samatta'nın ön direkte çok yakından yaptığı kafa vuruşunu müthiş bir reflekse çeldi. Tekrar görüntülerde, kurtarış sırasında tecrübeli file bekçisinin gözlerinin kapalı olması dikkat çekti. Hatta bu pozisyonun ardından sosyal medyada, "Gözleri kapalıyken bile ligin en iyisi" yorumları yapıldı.