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    • 08.02.2021 13:36
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    İşte 'nın dev derbide yaptığı müthiş kurtarışın sırrı

    Sakatlığının ardından sahalara müthiş bir dönüş yapan , kurtarışlarıyla zaferinde önemli pay sahibi oldu. Uruguaylı eldivenin özellikle ilk yarıda yaptığı bir kurtarış maçın seyrini değiştirdi. TAKVİM, ’nın yaptığı bu kurtarışla ilgili çok önemli bir ayrıntıyı ortaya çıkardı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İşte o müthiş kurtarışın sırrı

    Sakatlığının ardından sahalara müthiş bir dönüş yapan Fernando Muslera, kurtarışlarıyla Fenerbahçe zaferinde önemli pay sahibi oldu. Uruguaylı eldivenin özellikle ilk yarıda yaptığı bir kurtarış maçın seyrini değiştirdi.



    Muslera sol kanattan kullanılan kornerde Samatta'nın ön direkte çok yakından yaptığı kafa vuruşunu müthiş bir reflekse çeldi. Tekrar görüntülerde, kurtarış sırasında tecrübeli file bekçisinin gözlerinin kapalı olması dikkat çekti. Hatta bu pozisyonun ardından sosyal medyada, "Gözleri kapalıyken bile ligin en iyisi" yorumları yapıldı.


    TAKVİM, Muslera'nın yaptığı bu kurtarışla ilgili çok önemli bir ayrıntıyı ortaya çıkardı. Geçen sezon Rizespor deplasmanında ayağı iki yerden kırılan Uruguaylı kaleci, ameliyat sonrasında hemen idmanlara başlamıştı.

        Normalde uzun bir süre dinlenmesi gereken Muslera'nın kaleci antrenörü Fadıl Koşutan'la yaptığı çalışmalar dikkat çekmişti. Hatta başarılı kalecinin bazı idmanlar sırasında tek gözünü bantla kapattığı da gözlenmişti.


        Muslera'nın neden böyle bir idman yaptığı derbide ortaya çıktı. Fadıl Koşutan'ın tek gözü kapalı şekilde yaptırdığı çalışmalar sayesinde Uruguaylı eldivenin refleksleri daha da gelişti. Muslera böylece Samatta'nın kafa vuruşunu gözleri kapalı olmasına rağmen kurtarmayı başardı.

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