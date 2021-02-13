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    • 13.02.2021 14:35
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    li yıldıza kancayı taktı! Sözleşmesi bitiyor

    Ara transfer döneminde kadrosunu bir stoperle takviye etmek isteyen ancak bu hedefine ulaşamayan , önümüzdeki sezon için kolları şimdiden sıvadı. Kartal'ın ’de forma giyen defans oyuncusu ’ü transfer etmek istediği ve 27 yaşındaki futbolcu için nabız yoklamaya başladığı öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kartal Göztepeli yıldıza kancayı taktı!

    Gelecek sezon için transferde öncelikli hedefi bonservissiz oyuncular olan Beşiktaş, bu doğrultuda çalışmalarına başladı. Sayısal anlamda eksik olan stoper hattını takviye etmek isteyen Siyah-Beyazlılar, tanıdık bir ismi gündemine aldı.



    KARTAL NABIZ YOKLAMAYA BAŞLADI
    Beşiktaş'ın Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen defans oyuncusu Alpaslan Öztürk'ü transfer etmek istediği ve 27 yaşındaki futbolcu için nabız yoklamaya başladığı öğrenildi.


    Göztepe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve kulübüyle henüz yeni kontrat imzalamayan Alpaslan'ın adının Galatasaray dahil birçok kulüple anılması sebebiyle elini çabuk tutmak isteyen Beşiktaş yönetimi, en kısa sürede deneyimli futbolcu için somut adımlar atmaya hazırlanıyor.


        Bu sezon sakatlıklar sebebiyle 9 maçta forma giyebilen ve 1 gol atan Alpaslan Öztürk, geçen sezon ise geçen sezon ise 25 maçta 7 gol atmıştı.


        Alpaslan Öztürk, defansın göbeğinin yanı sıra orta sahada da görev yapabiliyor.

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