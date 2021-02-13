

Göztepe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve kulübüyle henüz yeni kontrat imzalamayan Alpaslan'ın adının Galatasaray dahil birçok kulüple anılması sebebiyle elini çabuk tutmak isteyen Beşiktaş yönetimi, en kısa sürede deneyimli futbolcu için somut adımlar atmaya hazırlanıyor.