Gelecek sezon için transferde öncelikli hedefi bonservissiz oyuncular olan Beşiktaş, bu doğrultuda çalışmalarına başladı. Sayısal anlamda eksik olan stoper hattını takviye etmek isteyen Siyah-Beyazlılar, tanıdık bir ismi gündemine aldı.
KARTAL NABIZ YOKLAMAYA BAŞLADI
Beşiktaş'ın Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen defans oyuncusu Alpaslan Öztürk'ü transfer etmek istediği ve 27 yaşındaki futbolcu için nabız yoklamaya başladığı öğrenildi.
Göztepe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve kulübüyle henüz yeni kontrat imzalamayan Alpaslan'ın adının Galatasaray dahil birçok kulüple anılması sebebiyle elini çabuk tutmak isteyen Beşiktaş yönetimi, en kısa sürede deneyimli futbolcu için somut adımlar atmaya hazırlanıyor.