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    • 12.02.2021 16:12
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    Son dakika: - ve Gençlerbirliği-Beşiktaş maçlarının saati kar yağışı nedeniyle değişti

    Spor Toto 'in 25. Haftasında oynanacak olan - maçına kar ayarı geldi. Son dakika haberine göre , pazar günü 19.00'da oynanacak Galatasaray - Kasımpaşa maçını beklenen kar yağışı nedeniyle değiştirdi. .com.tr, dün yaptığı haberde değişikliğin sinyalini vermişti. Gelen son dakika haberine göre Süper Lig'in 25'inci haftasında pazartesi günü Ankara'da saat 19.00'da başlaması planlanan Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı da saat 16.00'ya alındı.

    Süper Lig'e kar ayarı! Maç saatleri değişti

    Meteorolojiden özellikle İstanbul için yapılan kar yağışı uyarısı futbolu da etkiledi. 'in 25'inci haftasında ile arasında oynanacak maçın saatinde değişiklik yapıldı.

    Galatasaray'ın pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesinde meteoroloji hafta sonu İstanbul'da soğuk hava ve yoğun kar yağışının etkili olacağını bildirdi.



    Kentte son yılların en etkili yağışı beklenirken, Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa'nın arasında daha önce saat 19:00'da oynanacağı açıklanan maçın saatinde de değişikliğe gidildi. 'nun () internet sitesinde 19:00 olarak belirtilen maç başlama saati 16:00 olarak güncellendi.



    Sarı-Kırmızılı yönetim Türkiye Futbol Federasyonu'na bir yazı göndererek resmi başvurusunu yapmıştı. Federasyonun meteoroloji ve Kasımpaşa kulübü ile görüşme yapacağı ve kısa süre içinde kararını vereceği bildirilmişti.

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    Haberler Spor Son dakika: Galatasaray-Kasımpaşa ve Gençlerbirliği-Beşiktaş maçlarının saati kar yağışı nedeniyle değişti