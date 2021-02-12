Fenerbahçe’ye verilen cezayla ilgili şok detay: 6222’ye göre hapis cezası...

Geçtiğimiz hafta sonu Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşanan olaylar büyük ses getirmişti. Futbol Federasyonu'nun izniyle tribüne alınan sağlık çalışanlarının ettiği küfürlere Galatasaray cephesi büyük tepki göstermiş hatta statta 2000'in üzerinde taraftar olduğu iddia edilmişti.
GALATASARAY'IN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR
Dün yaşananları masaya yatıran Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 72 bin lira ceza verince yeni bir tartışmanın fitili de ateşlendi. Cezayı çok az bulan Galatasaray'ın konuyla ilgili gün içinde açıklama yapması bekleniyor.
DETAYLARA TAKVİM ULAŞTI
Ancak TAKVİM'in ulaştığı çok önemli bir detay olayın seyrini değiştirecek. PDFK'nın Sarı-Lacivertliler'e verdiği cezanın tribüne alınan taraftarlarla bir veya küfürlerle ilgisinin olmadığı belirlendi. Çünkü Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'yi saha olayları yüzünden 'talimatlara aykırı hareket' nedeniyle disiplin kuruluna sevk etti.