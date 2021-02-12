Fenerbahçe’ye verilen cezayla ilgili şok detay: 6222’ye göre hapis cezası...



Bu sevkin de maçın ardından Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a yönelik saldırı girişimi ve pandemi kurallarına uyulmaması nedeniyle yapıldığı ifade edildi. Eğer Fenerbahçe'nin tribüne alınan taraftarlar konusunda bir kusurunun olduğu tespit edilseydi, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 15. maddesi gereğince işlem yapılacaktı.





1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILIR

Bu maddede, "Müsabaka ve seyir alanlarına bu Kanun hükümlerine aykırı olarak seyirci kabul eden veya kabul edilmesini sağlayan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" ifadesi yer alıyor.