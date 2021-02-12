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    • 12.02.2021 12:22
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    • 12.02.2021 12:22
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    Fenerbahçe’ye verilen cezayla ilgili şok detay: 6222’ye göre hapis cezası...

    Geçtiğimiz hafta sonu Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe- derbisinde tribünden edilen küfürler sonrası Galatasaray Teknik Direktörü suç duyurusunda bulunmuştu. ise Fenerbahçe’ye 72 bin lira ceza verdi. Cezayı çok az bulan Galatasaray’ın konuyla ilgili gün içinde açıklama yapması beklenirken TAKVİM yaşananların seyrini değiştirecek 'hapis' detayına ulaştı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Fenerbahçe’ye verilen cezayla ilgili şok detay

    Geçtiğimiz hafta sonu Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşanan olaylar büyük ses getirmişti. Futbol Federasyonu'nun izniyle tribüne alınan sağlık çalışanlarının ettiği küfürlere Galatasaray cephesi büyük tepki göstermiş hatta statta 2000'in üzerinde taraftar olduğu iddia edilmişti.


    GALATASARAY'IN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR
    Dün yaşananları masaya yatıran Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 72 bin lira ceza verince yeni bir tartışmanın fitili de ateşlendi. Cezayı çok az bulan Galatasaray'ın konuyla ilgili gün içinde açıklama yapması bekleniyor.


    DETAYLARA TAKVİM ULAŞTI
    Ancak TAKVİM'in ulaştığı çok önemli bir detay olayın seyrini değiştirecek. PDFK'nın Sarı-Lacivertliler'e verdiği cezanın tribüne alınan taraftarlarla bir veya küfürlerle ilgisinin olmadığı belirlendi. Çünkü Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'yi saha olayları yüzünden 'talimatlara aykırı hareket' nedeniyle disiplin kuruluna sevk etti.


        Bu sevkin de maçın ardından Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a yönelik saldırı girişimi ve pandemi kurallarına uyulmaması nedeniyle yapıldığı ifade edildi. Eğer Fenerbahçe'nin tribüne alınan taraftarlar konusunda bir kusurunun olduğu tespit edilseydi, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 15. maddesi gereğince işlem yapılacaktı.



        1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILIR
        Bu maddede, "Müsabaka ve seyir alanlarına bu Kanun hükümlerine aykırı olarak seyirci kabul eden veya kabul edilmesini sağlayan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" ifadesi yer alıyor.

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