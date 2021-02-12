Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.02.2021 11:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.02.2021 12:51
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

    Son dakika haberi! 'de 25. hafta heyecanı bugün oynanacak - Erzurumspor maçıyla başlayacak. Oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

    Süper Lig'de 25. hafta hakemleri açıklandı!

    'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 25. haftada görev alacak hakemler şunlar:

    BUGÜN:

    19.00 -Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır

    YARIN:

    13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

    16.00 Trabzonspor-Gaziantep: Zorbay Küçük

    19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe:

    14 ŞUBAT PAZAR:

    13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek

    16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

    16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman

    19.00 Galatasaray-Kasımpaşa:

    15 ŞUBAT PAZARTESİ:

    19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat

    19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş:

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor SON DAKİKA: Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu