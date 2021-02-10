ALİ KOÇ SİNKAFLI KÜFÜR ETMİŞ!

Mustafa Cengiz derbide yaşananlarla ilgili sert ifadeler kullandı. Başkan Cengiz, "Stada girerken oradaki görevli bir acemilik yaptı ve listeye bakılmasını istedi, 29 kişi listeye baktık. Çok kırıldım. Benim üstümü kimse arayamaz arkadaşlar. Ali bey (Koç) iyi bir insandır ama orada bambaşka bir hale büründü. Stat amiri gibi herkese ayar verdi. Sinkaflı küfürler etmiş. Ben duymadım. İyi ki de duymamışım. Antepliyim, ciddi tepki verirdim. Bana değil, bir takım emniyet mensuplarına etmiş. Stada sağlık çalışanı adı altında seyirci sokuldu. Stada girenler çok ağır küfürler ettiler" diye konuştu.