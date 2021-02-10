Yeni transferlerle beraber basının karşısına çıkan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz isim vermeden F.Bahçe ile ilgili şok iddialarda bulundu. İşte Cengiz'in açıklamaları: "Yalanlarla yaşayamazsınız. Kime ne verdiniz, bizim gibi KAP'a açıklayın."
BİZE HİÇ İNANDIRICI GELMİYOR
"Çifte imzalar atılıyor. Bu konuda çok ciddi duyumlarımız var. KAP'a yapılan açıklamalar bana hiç inandırıcı gelmiyor. Oyuncuya 3 milyon euro verdiğinize ben nasıl inanayım."
BİZE VERİLEN LİMİTLERİ AŞMADIK
"Allah utandırmasın, bütün transferlerimiz nokta atışlar. Bize verilen limitler içinde kaldık, hiçbir transferimizle de çifte sözleşme yapmadık"